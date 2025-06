video suggerito

Incidente mortale sulla Pontina, ciclista viene travolto da un camion Stando a quanto si apprende, un ciclista è stato travolto da un mezzo pesante sulla Pontina in direzione di Roma. L’uomo è morto praticamente sul colpo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Incidente mortale sulla via Pontina, strada statale 148 , all’altezza del chilometro 54 in direzione di Roma. Stando a quanto si apprende, un ciclista è stato travolto da un mezzo pesante. Sul posto il personale Anas e le Forze dell'ordine. Le indagini sulla dinamica dello schianto sono ancora in corso. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota.

Per diverso tempo a causa dell'incidente "la carreggiata in direzione Roma, della strada statale 148 “Via Pontina”, è provvisoriamente chiusa al traffico, in corrispondenza del territorio di Aprilia, in provincia di Latina. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria al km 56,000, Campo Verde Sud. Per cause in corso di accertamento l’incidente ha coinvolto un veicolo ed ha causato il decesso di una persona. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gli interventi necessari a riaprire la carreggiata e ripristinare al più presto la regolare transitabilità". Così si legge sul sito di Anas.

La circolazione, lungo il tratto di strada interessato dall'incidente, è stata ripristinata intorno alle 15.