Incidente a Civitavecchia, frontale tra due automobili: due feriti in ospedale

A cura di Enrico Tata

Incidente stradale lungo la via Aurelia Sud a Civitavecchia, litorale Nord di Roma. Stando a quanto si apprende, intorno alle 16.40 di oggi, martedì 15 aprile, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Aurelia, all'altezza della ‘Repubblica dei ragazzi', per uno scontro frontale tra due automobili.

I vigili del fuoco comunicano in una nota che all'arrivo sul posto dei pompieri "i due occupanti delle vetture erano già in carico al personale sanitario del 118 che li conduceva al civico ospedale di Civitavecchia. Gli uomini della Bonifazi hanno messo in sicurezza le auto e l'area circostante".

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia locale per i rilievi del caso.

Sconosciute, per ora, le condizioni di salute dei due feriti.