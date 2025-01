video suggerito

Frontale tra due auto a Latina, morti un uomo e una donna: tre decessi sulle strade in 24 ore Ancora una tragedia sulle strade di Latina: alle 19, lungo la strada del Quartaccio, due macchine si sono scontrate frontalmente. Morti entrambi i conducenti, un uomo e una donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ancora morti sulle strade di Latina, tre in meno di 24 ore: alle 19 di oggi due vetture si sono scontrate frontalmente lungo la strada del Quartaccio a Pontinia, in un sinistro che ha causato il decesso di entrambi i conducenti, un uomo e una donna. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale per i rilievi, i Vigili del Fuoco, e i soccorritori del 118, che però nulla hanno potuto fare per le due vittime. Al momento i rilievi sono ancora in corso, la dinamica dell'accaduto non è chiara: una delle due vetture ha probabilmente invaso l'opposto senso di marcia, con l'altra che non è riuscita a evitarla. Saranno le indagini a stabilire correttamente cos'è accaduto e come abbiano fatto le due macchine – una Ford Focus Station Wagon e una Lancia Y – a scontrarsi frontalmente.

L'allarme è stato lanciato dagli altri automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e allertato immediatamente il Numero unico delle emergenze 112. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto hanno visto che l'uomo era morto sul colpo, così come la donna, che con la macchina era finita in un campo, ed è stata tirata fuori dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno provato a rianimarla ma non c'è stato nulla da fare, è deceduta a causa delle gravissime ferite su tutto il corpo riportate nello schianto.

Quello avvenuto alle 19 è il secondo incidente mortale avvenuto nel giro di 24 ore a Latina. Ieri sera un uomo di 41 anni è stato investito mentre tornava a casa in bicicletta a Sperlonga. Chi l'ha investito non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. Le forze dell'ordine stanno lavorando per rintracciare il responsabile nel più breve tempo possibile.