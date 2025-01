video suggerito

Investito in bici da un'auto che scappa senza aiutarlo, morto 41enne: caccia al pirata della strada Un uomo è morto ieri sera a Fondi, in provincia di Latina, dopo che una macchina l'ha investito mentre stava tornando a casa in bicicletta. Il conducente è ferito senza prestare soccorso.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Tragedia iera sera a Fondi, in località Tre Ponti, in provincia di Latina. Un uomo di 41 anni di origine indiana è stato investito da un'auto mentre percorreva la strada provinciale per Sperlonga in sella alla sua bici elettrica. Purtroppo per il 41enne, sbalzato dalla bici e finito violentemente sull'asfalto, non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. L'investitore, invece, è fuggito senza prestare soccorso.

Sul posto sono arrivati, oltre ai soccorritori del 118, anche gli agenti della Polizia di Stato e la Polizia Locale per i rilievi del caso. Sono in corso le ricerche del pirata della strada, che adesso rischia non solo un'indagine per omicidio stradale, ma anche per omissione di soccorso. Saranno ora visionate le telecamere di sorveglianza nella zona per verificare se abbiano ripreso il momento dello schianto e il responsabile in fuga.

Non è la prima volta che un uomo sia investito nei piccoli comuni in provincia di Latina mentre percorre la strada in bicicletta. Tanti braccianti che lavorano nelle campagne pontine si spostano in bicicletta per andare e tornare dal lavoro. Non è raro purtroppo che le auto, che circolano troppo spesso a velocità molto più alte di quello consentito, li investano.

Stessa cosa è successa al 41enne purtroppo, falciato dalla macchina mentre stava probabilmente tornando a casa. L'identità della vittima non è stata diffusa, si sa solo che era un uomo che lavorava e abitava nella zona. I soccorritori del 118 hanno tentato invano di rianimarlo, ma purtroppo si sono dovuti arrendere quasi subito: le ferite riportate nello schianto erano gravissime e alla fine non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.