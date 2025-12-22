Incidente a Ceccano, morto anche il 18enne Alessandro Di Rita: era in condizioni disperate

Non ce l’ha fatta Alessandro Di Rita, il 18enne rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto la notte tra venerdì e sabato a Ceccano (Frosinone). Il ragazzo è deceduto nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma.

Si chiamava Alessandro Di Rita il 18enne che questo pomeriggio, lunedì 22 dicembre, ha perso la vita al Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato trasportato in codice rosso dopo essere rimasto coinvolto nell'incidente che si è verificato la notte tra venerdì e sabato a Ceccano, in provincia di Frosinone. Nel sinistro avevano perso la vita anche Andrea Lombardi, 18 anni, e Luigi Ferrante, 43 anni.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, l'incidente stradale si sarebbe verificato poco dopo le due, lungo la strada Provinciale 637 all'altezza del bivio per Colle Leo, quando – per cause ancora in fase di accertamento – una Fiat Panda e un'Alfa 147 si sarebbero scontrate frontalmente. L'urto è stato tanto violento che, all'arrivo dei soccorritori, le due auto sono state trovate completamente distrutte.

In seguito all'impatto, sono morti sul colpo i due conducenti: Luigi Ferrante, 43enne di Ceccano, e il 18enne Andrea Lombardi, residente a Monte Sant'Angelo di Castro dei Volsci. I tre passeggeri che viaggiavano sulla macchina di Lombardi – due 18enni e un 17enne – sono stati, invece, trasferiti in ospedale in gravi condizioni. Dopo due giorni di ricovero, uno dei 18enni, Alessandro Di Rita, è deceduto nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. In miglioramento gli altri due ragazzi.

Intanto, nel pomeriggio di oggi sono state eseguite le autopsie sulle salme di Andrea Lombardi e Luigi Ferrante. I risultati degli esami, insieme alle perizie tecniche, saranno fondamentali per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.