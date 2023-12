Incendio di Natale a Malagrotta, Gualtieri: “Episodio inquietante, un complotto sarebbe gravissimo” A due giorni dall’incendio il Campidoglio avanza l’ipotesi complotto: “Sarebbe gravissimo, ma è un episodio inquientante. Possibile sia successo proprio nei giorni in cui si producono più rifiuti di tutto l’anno?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Beatrice Tominic

A destra l'incendio al Tmb1 di Malagrotta.

Potrebbe trattarsi di un complotto? Questa è l'ipotesi che si sta facendo largo in Campidoglio dopo l'incendio che ha colpito l'impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) di Malagrotta nel pomeriggio della vigilia di Natale. Si tratta del secondo incendio ad un Tmb in 18 mesi. Il dubbio che non possa essersi trattato di un caso, sembra quasi legittimo.

"Sarebbe gravissimo ritrovarsi di fronte ad un atto doloso – ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – Ma si tratta di un ennesimo episodio inquietante. Mi sono consultato con il procuratore della capitale, Lo Voi. Mi ha assicurato il massimo impegno per fare luce su quanto accaduto", ha poi concluso. "Incendio a Natale, a pensar male a volte ci si azzecca", gli fa eco Claudio Mancini, deputato romano del Pd e consigliere del sindaco.

E dalla segreteria del primo cittadino, Giulio Bugarini rincara la dose: "Lo scorso incendio è avvenuto il 15 giugno del 2022, a ridosso delle giornate più calde. Ora con le feste, quando si produce il maggior numero di rifiuti. Si tratta davvero di un caso?", riporta la Repubblica.

Nel frattempo il rischio di una nuova emergenza rifiuti a Roma è dietro l'angolo: oltre al Tmb di Malagrotta proprio da ieri alcuni furti di carburante stanno rallentando l'impianto Ama di Rocca Cencia.

L'ordinanza

Così, ancora una volta, prima ancora che si torni a parlare di cause e responsabilità, le prime persone a rischio sono i residenti della zona. Obbligo di tenere le finestre chiuse, divieto di praticare sport all'aperto e di consumare alimenti raccolti entro i sei chilometri dall'impianto di trattamento rifiuti: questi i tre pilastri del provvedimento emanato dal Campidoglio all'indomani del rogo. Per ottenere i primi dati sulla qualità dell'aria occorrerà aspettare ancora domani, 27 dicembre, ma nel frattempo le indicazioni sono chiare.

Emergenza rifiuti a Roma

Un po' meno chiaro, invece, è ciò che accadrà al piano rifiuti capitolino per questo periodo di festività che potrebbe andare in tilt, causando una nuova emergenza rifiuti. Non è escluso che, come già avvenuto in episodi precedenti a questo, il Campidoglio possa richiedere di schierare i militari dell'esercito a difesa degli altri impianti romani già dalle prossime ore, ipotizza la testata.

Come anticipato è proprio in questo periodo dell'anno che si produce il maggior numero di rifiuti: un incendio di questa portata rischia davvero di mettere ko l'intero piano organizzato da Ama? "Ogni giorno il Tmb1 smaltiva 650 tonnellate di rifiuti al giorno. Sarà aperta un'indagine dalla magistratura, nel frattempo occorre impegno per evitare la grande crisi che si preannuncia".