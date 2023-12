Incendio Tmb a Malagrotta: l’impianto è distrutto, ora si lavora a evitare l’emergenza rifiuti Il sindaco Gualtieri chiama la premier Meloni per scongiurare “l’ennesima emergenza rifiuti”. Ama e Campidoglio a lavoro per trovare uno sbocco a 650 tonnellate di rifiuti. Intanto indaga la procura: rafforzato il controllo in tutti gli impianti di rifiuti della capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Hanno lavorato tutta la notte i vigili del fuoco impegnati a spegnare il rogo che ha distrutto il Tmb 1 nell'area dell'ex discarica di Malagrotta. L'allarme è partito attorno alle 15.30 di ieri e, in poche decine di minuti, le fiamme hanno avvolto l'invaso pieno di rifiuti. Al momento non è escluso il dolo, i vigili del fuoco effettueranno nuovi sopralluoghi per tentare di capire cosa sia accaduto, per ora l'unica cosa certa è che le fiamme si sono propagate da un silo all'interno dell'impianto.

Se ancora rimangono da chiarire le cause rogo, che ha costretto gli abitanti delle zone circostanti a passare la vigilia di Natale con le finestre chiuse, o allontanandosi dalla propria abitazione per paura della colonna di fumo tossico che si è alzato dall'incendio, quel che è certo è che il già fragile sistema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti di Roma rischia di collassare. Per di più l'incendio del Tmb di Malagrotta arriva in un momento già di per sé complicato: quello delle feste quando la produzione aumenta ma raccolta e smaltimento vanno in affanno.

Nel Tmb 1 di Malagrotta vengono lavorate circa 650 tonnellate di rifiuti al giorno, che poi finiscono negli impianti di smaltimento. Ora bisogna trovare un nuovo sbocco, pena vedere le strade della capitale riempirsi di monnezza. Ieri l'assessora al Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi lo ha chiarito: "Siamo in attesa di conoscere l'entità dei danni, anche se sembra certo che l'impianto non potrà essere operativo per un tempo non breve da stabilire". Per questo già da ieri Ama e il Campidoglio sono a lavoro per individuare "sbocchi alternativi per mettere in sicurezza il conferimento dei rifiuti nei prossimi giorni".

In serata è arrivata la conferma anche dal sindaco Roberto Gualtieri, che ha spiegato di aver "In queste ore concitate ho sentito il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Sottosegretario Mantovano, il Ministro Pichetto Fratin, il Presidente della Regione Lazio Rocca, il Prefetto Giannini: tutte le istituzioni sono allineate e concordi nel lavorare insieme per evitare a Roma un’ennesima emergenza rifiuti".

Questo è il fronte dei rifiuti, poi c'è quello giudiziario con la Procura che ha aperto un fascicolo. Ormai i Tmb che vanno a fuoco sono una costante della vita dei romani. Nel 2018 un rogo ha completamente distrutto l'impianto Ama del Salario. Solo un anno e mezzo fa un incendio ha messo fuori uso il Tmb 2 di Malagrotta e, nel 2019 un altro rogo ha pesantemente danneggiato il Rmb di Rocca Cencia. Il sindaco ha chiesto al prefetto di aumentare la vigilanza sugli impianti di rifiuti.