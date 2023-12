Emergenza rifiuti a Roma, intanto all’impianto Ama di Rocca Cencia sventato furto di carburante L’azienda informa che uno sconosciuto si era introdotto all’interno del perimetro dell’impianto: “si aggirava furtivamente con una tanica nell’area in cui erano parcheggiati i veicoli aziendali”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non bastava l'incendio all'impianto Tmb1 di Malagrotta. Ieri è stato anche sventato un tentato furto di carburante allo stabilimento Ama di Rocca Cencia. L'azienda informa che uno sconosciuto si era introdotto all'interno del perimetro dell'impianto: "si aggirava furtivamente con una tanica nell’area in cui erano parcheggiati i veicoli aziendali. Una volta individuato dagli addetti dell’azienda in servizio presso la struttura, lo sconosciuto si è dato alla fuga. La Municipalizzata Capitolina per l’Ambiente sporgerà denuncia contro ignoti alle autorità competenti", si legge in una nota diffusa da Ama.

L'azienda ha comunicato inoltre che è in fase di completamento "l’iter per l’installazione delle telecamere lungo il perimetro di impianti e stabilimenti dell’azienda. Già a partire da gennaio, nel rispetto della normativa vigente, verranno avviati i lavori per l’installazione di un impianto di videosorveglianza presso lo stabilimento di Rocca Cencia in modo da monitorare la struttura in tempo reale e segnalare immediatamente eventuali situazioni illecite".

Come detto, ieri è divampato anche un grosso incendio che ha distrutto il Tmb1 di Malagrotta, di proprietà della Giovi. L'impianto è stato distrutto dalle fiamme e soltanto oggi, dopo una notte di lavoro intenso, i vigili del fuoco hanno comunicato di aver domato e spento l'incendio. Stando a a quanto si apprende, per spegnere il rogo, scoppiato per motivi ancora da accertare, hanno lavorato circa 100 uomini dei vigili del fuoco, arrivati da tutte le province del Lazio e anche da altre regioni.