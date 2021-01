in foto: L’incendio al Carrefour di Conca d’Oro (Foto di Reporter Montesacro)

Incendio in via dei Prati Fiscali, dove le fiamme hanno distrutto una postazione dei carrelli del supermercato Carrefour in zona Conca d'Oro a Roma. Il rogo, che si ipotizza essere di origine dolosa, è scaturito nella mattinata di oggi, lunedì 25 gennaio. A dare l'allarme i residenti e i passanti, che hanno notato le fiamme provenire dal parcheggio del supermercato, insieme ad una grossa colonna di fumo sprigionarsi dalla strada. A pubblicare le immagini del rogo la pagina Facebook Reporter Montesacro. Nel video, ripreso durante il rogo in atto, si vedono le fiamme che hanno ormai divorato la struttura alimentate dal vento con del fitto fumo nero innalzarsi verso il cielo, visibile anche da lontano. Secondo le informazioni apprese i dipendenti del punto vendita sono intervenuti prontamente, a seguito della segnalazione dei clienti usciti con la spesa appena fatta dal supermercato e intenti a dirigersi presso le proprie auto. Il personale è uscito dalla struttura per spegnere le fiamme, servendosi della macchinetta antincendio.

L'incendio ai carrelli del Carrefour di Conca d'Oro è stato spento in breve tempo

Un allarme fortunatamente rientrato in breve tempo quello divampato stamattina nei pressi del supermercato Carrefour di via dei Prati Fiscali. Al momento non sono note le cause che hanno originato l'incendio, forse provocato appositamente da qualcuno. Fortunatamente durante le operazioni di spegnimento nel rogo non è rimasto coinvolto nessuno, né ferito né intossicato, e la situazione è tornata in breve tempo alla normalità, senza particolari conseguenze. Al momento dell'accaduto inoltre, non c'erano automobili o altri veicoli parcheggiati intorno alla zona in cui è scaturito il rogo, dunque nessun mezzo è rimasto danneggiato.