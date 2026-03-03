In quale quartiere di Roma è stato girato Gloria, il film con Sabrina Ferilli in onda su Rai 1

Sabrina Ferilli in Gloria–Il Ritorno

Stasera, martedì 3 marzo 2026, Sabrina Ferilli torna in tv con Gloria-Il Ritorno. Il film, che andrà in onda su Rai 1, è il finale della serie in cui Ferilli interperta Gloria Grandi, un'attrice sul viale del tramonto che pur di ritornare sotto le luci della ribalta, mente al pubblico e alla propria famiglia. Come per la legge del contrappasso, però, la protagonista finisce in carcere. Terminata la custodia cautelare, Gloria cerca di ritrovarsi e riconquistare la fiducia di chi ama. In questo processo di redenzione avranno un ruolo centrale i servizi socialmente utili, svolti proprio nel quartiere di Roma da cui è fuggita in gioventù: il Tufello, borgata popolare nella zona nord-est della Capitale.

Il film Gloria è stato girato al Tufello

A differenza della serie, diretta da Fausto Brizzi, che è ambientata fra le vie del lusso e del jet set roma, il film Gloria-Il Ritorno, con la regia di Giulio Manfredonia, si sposta in location che raccontano una Roma diversa, popolare e verace ma anche problematica. Il percorso di redenzione di Gloria Grandi inizia addirittura in carcere per poi tornare al Tufello, il quartiere del Municipio III dove la protagonista (nata Gloria Cicalone) è nata e cresciuta.

Questa borgata, nata a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, si trova nel quadrante nord-est della Capitale. Prima interamente costituito da case popolari, oggi molte di queste sono state riscattate e, anche grazie alla presenza della fermata Ionio della linea A della metropolitana, è un quartiere vivo e dinamico, ma che mantiene il suo carattere vivace. Il ritorno (in autobus) di Gloria Grandi passa, però, dall'iconico complesso fra via delle Vigne Nuove, via De Curtis e via Conti. Un unico lungo edificio tipico dell'architettura sociale degli anni Sessanta che dal punto di vista amministrativo si trova nel quartiere di Vigne Nuove, confinante con il Tufello.

"La Bella del Tufello" è anche il titolo di un libro in uscita che promette di raccontare la vera storia di Gloria Grandi, che tornerà nelle strade di un quartiere molto caratterizzato anche dalla street art. Sui palazzi ci sono molti murales, alcuni catturati anche dalla cinepresa guidata da Giulio Manfredonia.

Murales dedicato a Gigi Proietti sui muri del Tufello (da Google Maps)

Gli altri luoghi a Roma che hanno fatto da set per le scene del film

Come già detto, il film inizia con la custodia cautelare in carcere per Gloria Grandi, dove viene portata a seguito di una condanna emessa nelle aule del cosiddetto ‘Palazzaccio', lo storico tribunale di Roma – oggi sede della Corte di Cassazione – affacciato sul Tevere. Il centro storico della Capitale tornerà anche nelle scene più romantiche fra Sabrina Ferilli e Sergio Assisi, che interpreta il suo ex marito Alex.