Roma, giovani cantano ‘Faccetta nera’ e inneggiano al fascismo davanti un bar al Pigneto

Un gruppo di giovani è stato ripreso mentre cantava slogan fascisti e faceva saluti romani a Roma, nel quartiere del Pigneto. La situazione andrebbe avanti da diverso tempo.

Un gruppo di giovani che canta “Faccetta nera” e inneggia al Duce in strada, con tanto di saluti romani, nel frequentatissimo quartiere del Pigneto. È quanto accade ormai da diverse sere a Roma, dove alcuni locali della zona sembrano essere diventati punto di ritrovo per gruppi di giovani nostalgici del fascismo. Il video, diventato virale, è stato realizzato da Giovanni Ferrara e rilanciato poi sui social network: tantissime le persone indignate, sconvolte soprattutto per l'indifferenza generale di chi assiste ormai giornalmente a queste scene. Sembra, infatti, che quanto avvenuto non sia un episodio isolato: da diverso tempo i residenti lamentano la presenza di giovani di estrema destra che creano problemi, soprattutto negli orari serali.

"Fa male vedere decine di giovani cantare ‘Faccetta Nera' nell'indifferenza generale. Fa ancora più male pensare che in quella stessa via al Pigneto c’è la targa intitolata ad Antonio Atzori, che per combattere il fascismo è morto a Mauthausen", il commento di un uomo che ha condiviso il video. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, non è la prima volta che questo succede. Da tempo la zona sarebbe frequentata da gruppi di persone che disturbano i residenti e i passanti, urlando slogan fascisti e assumendo atteggiamenti aggressivi e intimidatori.

Non è chiaro se si tratti o meno di un gruppo organizzato afferente a qualche gruppo politico strutturato. Di certo, però, vedere quelle immagini e ascoltare quei cori rappresenta un problema serio, che non può essere ignorato né, tantomeno, accettato, normalizzato o derubricato a ‘goliardia'. Una situazione che sta suscitando preoccupazione e numerose reazioni tra residenti e cittadini.