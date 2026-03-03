Gloria Il ritorno, dalla serie tv al film con Sabrina Ferilli: trama e cast

Stasera, martedì 3 marzo, va in onda su Rai 1 il film Gloria – Il ritorno, nuovo capitolo della miniserie con Sabrina Ferilli. Nel cast anche Francesco Arca: la trama e dove vederlo in Tv e streaming.

La miniserie Gloria con Sabrina Ferilli, andata in onda nel febbraio 2024, torna in Tv stasera, martedì 3 marzo 2026, in prima serata su Rai 1 con il film dal titolo Gloria – Il ritorno, diretto da Giulio Manfredonia. Rappresenta il capitolo finale della serie che racconta di Gloria Grandi, attrice sul viale del tramonto, che finisce in carcere dopo aver mentito a tutti per tornare alla ribalta. Mentre una biografia non autorizzata minaccia il suo passato, Gloria affronterà i servizi sociali e la psicoterapia per ricostruire la sua vita e riconquistare i suoi cari.

La trama del film Gloria con Sabrina Ferilli

Gloria Grandi aveva mentito sulla sua salute pur di tornare ad avere le luci dei riflettori puntati, ma il piano le si era scagliato contro. La ritroviamo nel film in carcere, in attesa di giudizio, costretta a fare i conti con la legge e con i problemi sorti nella sua vita vita. Uscita dalla custodia cautelare, dovrà fare i conti con la psicoterapia obbligatoria e i lavori socialmente utili. Proverà a riavvicinare la persona che ama, il suo ex marito Alex, e a ricostruire la sua vita.

"Se la prima stagione era una analisi quasi feroce del nostro tempo così fortemente segnato dal peso del giudizio collettivo, così mass-mediatico, il nuovo film parla invece di vicende molto più intime e private, si addentra in mondi molto più quotidiani e semplici, ma anche universali, mette la sua lente molto più a ridosso della protagonista e dei suoi cambiamenti" ha dichiarato il regista Giulio Manfredonia.

Il cast: attori e personaggi

Sabrina Ferilli è la protagonista nei panni di Gloria. Nel cast, accanto all'attrice, anche Sergio Assisi (nei panni di Alex), Emanuela Grimalda (che interpreta Iole), Luca Angeletti (che ricopre il ruolo di Sergio), Claudia Gerini (La Bella del Tufello), Pino Strabioli (Dottor Rummo), David Sebasti (Filippo), Martina Lampugnani (Emma). Nel cast del film anche Francesco Arca, nei panni di Bernardo Pace.

Sabrina Ferilli e Sergio Assisi in Gloria – Il ritorno

Dove vederlo in tv e in streaming

Il film va in onda martedì 3 marzo 2026, in prima serata, dopo l'appuntamento con Affari Tuoi, su Rai 1. Sarà disponibile per la visione anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma streaming gratuita della Tv di Stato.