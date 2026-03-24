Gina Lollobrigida rivive in una docuserie, il racconto dell’assurda vicenda giudiziaria della diva

La piattaforma streaming di HBO continua ad ingranare e dopo Portobello, il 3 aprile 2026 arriva un nuovo prodotto, la prima docuserie italiana ovvero Gina Lollobrigida-Diva Contesa. Come si evince dal titolo, nei tre episodi che compongono la serie si ripercorrerà la vicenda giudiziaria di cui l'attrice è stata protagonista e che è stata al centro di una grossa attenzione mediatica.

Cosa racconterà la serie Gina Lollobrigida-Diva Contesa

La serie ripercorre la vita della diva del cinema, raccontando il suo successo, la fama, ma anche gli ultimi anni segnati da una serie di inganni, intrighi legali, che di fatto l'hanno accompagnata fino alla sua dipartita, avvenuta nel gennaio 2023. Ma ciò su cui si sofferma la docuserie è la battaglia legale che è scoppiata per la gestione del suo patrimonio, che si stima ammontasse a 10 se non 20 milioni di euro, divisi tra immobili, fondi, sculture e opere di valore. Lollobrigida ha vissuto gli ultimi anni della sua vita tra cause in tribunale, ospitate in televisione in cui ha parlato di quanto le stesse accadendo, e ad ogni suo intervento emergeva sempre più il sospetto che la diva fosse stata manipolata, minata nella sua fragilità.

Grandi protagonisti accanto all'attrice sono, ovviamente, Francisco Javier Rigau che aveva sposato, per poi successivamente annullare le nozze; il figlio Milko Sofic, con cui non ha mai avuto un rapporto idilliaco, e infine Andrea Piazzolla, il suo factotum, colui che le è sempre stato affianco negli ultimi anni della sua vita, ma che poi si è rivelato un truffatore. L'obiettivo della serie è quello di raccontare la grandezza di una diva del cinema italiano, amata anche al di fuori dei confini nazionali, che però ha attraversato un lungo periodo di isolamento nella parte finale della sua esistenza, vissuta affrontando cause legali che ancora non hanno trovato una definizione.

La serie è costruita attraverso interviste e testimonianze inedite, filmati, ricordi. Il regista Graziano Conversano è tornato sui luoghi cari all'attrice, la sua casa romana, i luoghi in cui conservava le sue opere da pittrice. Le vacanze, i viaggi, le premiazioni, le ospitate in tv, tutto è raccontato nel dettaglio, accompagnato dalle parole di chi quegli anni li ha vissuti in prima persona e che, quindi, racconterà Gina Lollobrigida da un punto di vista più intimo, meno costruito di quanto sia stato mostrato in anni e anni di cinema a televisione.