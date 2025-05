Ilenia Chirico scomparsa da Rieti, l’appello: “Forse è insieme a un ragazzo, aiutateci a ritrovarla”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Ilenia Chirico è scomparsa da Rieti. Della quindicenne non si hanno più notizie da martedì 20 maggio scorso, quando si è allontanata dall'istituto nel quale vive verso le ore 18.30 e non è più rientrata. Forse è insieme a un ragazzo di origini tunisine. Non vedendo tornare Ilenia i responsabili del centro hanno dato l'allarme, denunciandone la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche.

L'ipotesi è che si tratti di un allontanamento volontario. La speranza è che Ilenia stia bene e che dia presto sue notizie. L'appello è stato diramato anche attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi: "Aiutateci a ritrovare Ilenia, siamo preoccupati". Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, sulle tracce della minorenne.

L'identikit di Ilenia Chirico

Al momento della scomparsa Ilenia Chirico aveva quindici anni. È alta 1,55 metri e pesa 55 chili. Ha occhi neri e capelli lunghi castani mossi, generalmente li porta raccolti in una coda. L'ultima volta in cui è stata vista Ilenia indossava una giacca biaca e una t-shirt bianca, pantaloni neri e una sacca arancione. Non sono segnalati particolari segni di riconoscimento. Le zone da attenzionare particolarmente sono Rieti e la sua provincia, ma si ipotizza che la giovane abbia raggiunto Roma, magari spostandosi con i mezzi pubblici.

Serve prestare la massima attenzione alle stazioni ferroviarie, metropolitane e alle fermate degli autobus. Chiunque la vedesse è pregato di contattare subito il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi al 3881894493. Qualcunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarla.