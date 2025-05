video suggerito

Ilenia Chirico scomparsa a 15 anni da Roma: avvistata ad Ostia, sarebbe con un’amica Sono giorni di apprensione per i famigliari di Ilenia Chirico, una 15enne che si è allontanata da casa in zona Tuscolana-Porta Furba a Roma. Una segnalazione di avvistamento arriva da Ostia. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilenia Chirico scomparsa

Ilenia Chirico è scomparsa da Roma in zona Tuscolana-Porta Furba. Della quindicenne non si hanno notizie da mercoledì 30 aprile scorso, quando si è allontanata da casa senza fare più ritorno. I famigliari, non vedendola rientrare, si sono preoccupati e ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, così sono partite le ricerche. Si trattrebbe di un allontanamento volontario, pare che Ilenia si trovi insieme ad un'amica. Tuttavia non si capisce perché abbia interrotto i contatti con i parenti. Ilenia ha con sé lo smartphone, che al momento risulta spento.

"Ilenia è minorenne, potrebbe avere bisogno di aiuto"

I famigliari di Ilenia hanno lanciato un appello anche sui social network attraverso Penelope Lazio Odv, l'associazione che si occupa di fornire sostegno e aiuto ai parenti e agli amici delle persone scomparse. "Ilenia è minorenne, potrebbe trovarsi in difficoltà o avere bisogno di aiuto". La speranza è che la quindicenne stia bene, che si metta in contatto con i propri cari e che torni presto a casa.

L'identikit di Ilenia Chirico

Ilenia Chirico al momento del suo allontanamento aveva quindici anni. È alta 1,55 metri e pesa 55 chili. Ha occhi neri e capelli mossi color castano chiaro. Le zone da attenzionare particolarmente sono Porta Furba e Tuscolana, ma potrebbe trovarsi anche altrove, una segnalazione è arrivata da Ostia, dunque è necessario fare attenzione lungo il litorale. È lì che cercano le forze dell'ordine e gli operatori di Peneolpe Lazio Odv. Per informazioni o avvistamenti siete pregati di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il Pronto Penelope attivo h24 anche in forma anonima e su Whast App al 339 6514799. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarla.