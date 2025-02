Il tributo di Noemi e Tony Effe a Roma e a Califano nella serata duetti di Sanremo 2025

video suggerito

Noemi e Tony Effe hanno deciso di omaggiare la città eterna e uno dei suoi cantautori più apprezzati nella serata dei duetti di Sanremo 2025. Canteranno, infatti, Tutto il resto è noia di Franco Califano.

A cura di Enrico Tata

Romanissimi (e tifosi sfegatati della Roma), Noemi e Tony Effe hanno deciso di omaggiare la città eterna e uno dei suoi cantautori più apprezzati nella serata dei duetti di Sanremo 2025. Canteranno, infatti, Tutto il resto è noia di Franco Califano, un classico della canzone italiana.

Tutto il resto è noia, il classico di Califano

Il brano è contenuto nell'omonimo album pubblicato nel 1977 ed è tra i brani più famosi del cantautore romano. L'album, tra l'altro, si trova al 57esimo posto della classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo la rivista Rolling Stone Italia. La canzone racconta la visione dell'amore del suo autore e descrive tutte le fasi di una storia tra due persone: dal bellissimo momento dell'innamoramento, in cui tutto sembra bello, alla conclusione, in cui tutto si trasforma in noia e monotonia, fino alla fine dell'amore.

Damme ‘na mano, Tony Effe e Franco Califano

Del resto la canzone portata in gara da Tony Effe, ‘Damme ‘na mano', è una serenata dedicata a Roma, ma è esplicitamente ispirata dagli stornelli romani e proprio da Franco Califano. A Radio Deejay il trapper romano ha ammesso: "Siamo cresciuti tra gli stornelli. Essendo cresciuto a Rione Monti, quando uscivamo a mangiare c’erano gli stornellatori con le canzoni di Califano, Nino Manfredi. Quella è la vera romanità. Era da tempo che avevo il desiderio di fare una canzone in dialetto romano. L’ho fatta prima [di Sanremo] e avevo questo desiderio, lo stornello – ispirandomi a Califano – era la cosa che accomunava di più le due cose".

Il testo di Tutto il resto è noia di Franco Califano

Ecco il testo di Tutto il resto è noia di Franco Califano:

Sì, d'accordo l'incontro

Un'emozione che ti scoppia dentro

L'invito a cena dove c'è atmosfera

La barba fatta con maggiore cura

La macchina a lavare, ed era ora

Hai voglia di far centro quella sera

Sì, d'accordo, ma poi

Tutto il resto è noia

No, non ho detto gioia

Ma noia, noia, noia

Maledetta noia

Sì, lo so, il primo bacio

Il cuore ingenuo che ci casca ancora

Col lungo abbraccio l'illusione dura

Rifiuti di pensare a un'avventura

Poi dici cose giuste al tempo giusto

E pensi il gioco è fatto è tutto a posto

Sì, d'accordo, ma poi

Tutto il resto è noia

No, non ho detto gioia

Ma noia, noia, noia

Maledetta noia

Poi la notte d'amore

Per sistemare casa un pomeriggio

Sul letto le lenzuola color grigio

Funziona tutto come un orologio

La prima sera devi dimostrare

Che al mondo solo tu sai far l'amore

Sì, d'accordo, ma poi

Tutto il resto è noia

No, non ho detto noia

Ma noia, noia, noia

Maledetta noia

Sì, d'accordo il primo anno

Ma l'entusiasmo che ti resta ancora

È brutta copia di quello che era

Cominciano i silenzi della sera

Inventi feste e inviti gente in casa

Così non pensi almeno fai qualcosa

Sì, d'accordo, ma poi

Tutto il resto è noia

No, non ho detto gioia

Ma noia, noia, noia

Maledetta noia

Ma noia, noia, noia

Maledetta noia