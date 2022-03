Guerra in Ucraina, nuova fiaccolata in Campidoglio. Il sindaco Roberto Gualtieri: “Roma c’è” Una nuova fiaccolata si è tenuta in piazza del Campidoglio a Roma, nonostante la pioggia. Cittadine e cittadini hanno nuovamente fatto sentire la loro voce contro la guerra, manifestando la propria solidarietà al popolo ucraino.

A cura di Beatrice Tominic

Dalla pagina Facebook del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Continuano le manifestazioni per la pace in Ucraina in tutto il nostro Paese e nella città di Roma. Nella serata di oggi, venerdì 4 marzo, si è tenuta una nuova fiaccolata per la pace in piazza del Campidoglio. Hanno preso parte alla fiaccolata anche il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e il ministro del Lavoro Andrea Orlando che hanno accolto l'invito del sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, a partecipare. Gualtieri, naturalmente presente all'evento, ha poi dichiarato in una nota il suo orgoglio per la numerosa partecipazione, nonostante le condizioni meteorologiche avverse: "Grazie alle romane e ai romani che insieme a tanti sindaci e amministratori, nonostante la pioggia, hanno voluto essere in Piazza del Campidoglio per far sentire forte la solidarietà al popolo ucraino e chiedere di fermare questa folle guerra. Roma c’è!"

Prima dell'evento, infatti, aveva spiegato con una nota l'importanza della fiaccolata: "Vogliamo continuare ad esprimere il sostegno della città. Ieri nella metro di Roma i vagoni di un treno sono stati colorati con i colori dell'Ucraina e la scritta pace, stiamo lavorando con grande intensità con una task force per l'accoglienza ai rifugiati che deve essere piena. Roma c'è, fa sentire la sua vicinanza, la sua solidarietà e il suo impegno."

La prima fiaccolata a Roma

Già il 25 febbraio, ad appena un giorno dall'attacco russo nei confronti dell'Ucraina, i cittadini e le cittadine di Roma si erano organizzati in una prima fiaccolata, sempre in piazza del Campidoglio, per chiedere la pace. La folla gremita di persone, nel silenzio del tardo pomeriggio, si è fatta sentire cantando canzoni ucraine e urlando in coro parole per richiedere la pace.

Leggi anche Tutte le manifestazioni in programma a Roma contro la guerra in Ucraina

La doppia manifestazione di domani, sabato 5 marzo

Nella giornata di sabato 5 marzo e domenica 6 marzo, altro manifestazioni interessano la città di Roma: cittadini e cittadine si riversano nuovamente per le strade per urlare il bisogno di pace e dire no alla guerra. Dalle ore 13.30 alle 16 inizia la duplice manifestazione indetta dalla Cgil con la Rete Nazionale per la Pace e il Disarmo: il primo appuntamento è a piazza della Repubblica. Dopo, dalle ore 16 fino alle 19, invece, la manifestazione si sposta davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano, in piazza di Porta San Giovanni.

Nella giornata di domenica, invece, è attesa un'altra manifestazione per la pace in Ucraina dall'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia: stavolta gli appuntamenti sono dalle ore 14 alle ore 15.30 in piazza della Repubblica e poi dalle ore 16.30 alle 18 in piazza Madonna di Loreto, vicino a piazza Venezia.