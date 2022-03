Guerra in Ucraina, a Roma il treno della Metro con la bandiera giallo e blu e la scritta ‘pace’ Un treno della metropolitana a Roma dipinto di giallo e blu, i colori della bandiera dell’Ucraina. Sulle sedute, inoltre, c’è la scritta ‘pace’.

A cura di Enrico Tata

A Roma le sedute e gli interni di un treno della metropolitana sono stati colorati con il giallo e il blu della bandiera dell'Ucraina. Sui posti a sedere, inoltre, si legge la scritta ‘pace' sia in italiano che in ucraino.

"Da questa mattina, sulla linea A della Metropolitana di Roma, viaggia un treno allestito con i colori della bandiera Ucraina e la scritta PACE, in italiano e ucraino.L'iniziativa, "Un treno per l'Ucraina", è stata ideata da Roma Capitale e Atac per esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza al popolo ucraino in questo drammatico momento storico. Vogliamo dire un “No” deciso, senza se e senza ma, agli orrori della guerra", ha annunciato l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè.

"Sulla linea A della metropolitana di Roma Capitale viaggia un treno vestito con i colori della bandiera Ucraina e le parole Pace – Mир, per esprimere la nostra solidarietà nei confronti di tutto il popolo ucraino e dire basta alla guerra", si legge sul sito di Atac.