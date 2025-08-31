Giulio Mariani scomparso da Sant’Angelo Romano, ha detto ai figli “vado dal medico”

Sono giorni di apprensione per i famigliari di Giulio Mariani. Il 41enne è scomparso da Sant’Angelo Romano il 28 agosto scorso. Ai figli ha detto “vado dal medico”, ma non è più tornato a casa.

Giulio Mariani scomparso da Sant’Angelo Romano

Giulio Mariani è scomparso da Sant'Angelo Romano, in provincia di Roma. Del quarantunenne non si hanno più notizie da giovedì scorso 28 agosto. Giulio è uscito dalla sua abitazione nel primo pomeriggio e non è più rientrato. Erano circa le ore 16 quando ha detto ai figli che doveva andare dal medico, ma non ha più fatto ritorno ed è come sparito nel nulla.

Sono giorni di apprensione per i famigliari, non avevendo più sue notizie e non risuciendo a mettersi in contatto con lui, ne hanno denunciato la scomparsa. Le forze dell'ordine, che hanno raccolto le informazioni necessarie, lo stanno cercando. Al momento l'ipotesi è che si sia trattato di un allontanamento volontario, non se ne conoscono i motivi. È importante trovare al più prresto Giulio, perché potrebbe trovarsi in una situazione di difficoltà.

L'identikit di Giulio Mariani

Giulio Mariani al momento della scomparsa aveva quarantuno anni. È alto 1, 80 metri e ha una corporatura robusta. Ha capelli e occhi di colore castano scuro. Come segni di riconoscimento ha un tatuaggio sulla spalla destra. L'ultima volta in cui è stato visto Giulio indossava una tuta sportiva di colore azzurro e scarpe da ginnastica di marca Adidas bianche. Potrebbe anche indossare occhiali da sole.

Le richerche sono in corso, le zone particolarmente attenzionate sono il litorale laziale, nella zona di Ostia, e le aree vicine a stazioni di treni e pullman. Giulio infatti potrebbe essersi spostato utilizzando i mezzi pubblici. Se qualcuno lo ha visto o ha informazioni utili, è pregato di chiamare subito il Numero Unico delle Emergenze 112. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarlo. Al momento non sono stati segnalati avvistamenti.