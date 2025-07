Giacomo Fabris scomparso da giorni a 21 anni da Ardea: “Aiutateci a trovarlo, ha bisogno dei suoi farmaci”

Giorni di apprensione per Giacomo Fabris, 21enne scomparso da Ardea il 21 luglio scorso. “Aiutateci a trovarlo, ha bisogno dei suoi farmaci”.

Giacomo Fabris, il ragazzo scomparso da Ardea.

Giacomo Fabris ha 21 anni ed è scomparso da Ardea, comune del litorale a sud di Roma, nei giorni scorsi, il 21 luglio 2025. Si è allontanata da casa lunedì scorso. Da quel momento si sono perse completamente le sue tracce. Forte apprensione da parte della famiglia poiché il giovane ha la necessità di assumere la sua terapia farmacologica.

Come riconoscere Giacomo scomparso a 21 anni da Ardea

Il giovane, di cui nella foto in apertura viene mostrato il volto, è alto un metro e sessantacinque e pesa 65 chilogrammi. Ha i capelli corti e mossi di colore nero e non porta la barba. Ha i denti macchiati di scuro e sulle braccia macchie di bruciature. Un suo segno di riconoscimento è il piercing che ha sul sopracciglio destro.

Come era vestito il ventunenne quando è scomparso

Quando si è allontanato da casa sua, ad Ardea, il ventunenne indossava un paio di pantaloncini viola e una tshirt blu. Ai piedi, invece, aveva un paio di infradito scure. Quando è scomparso non aveva con sé il denaro. Aveva, invece, con sé il telefonino che, però, risulta essere irraggiungibile.

La famiglia preoccupata: "Deve assumere i farmaci"

La famiglia del giovane ha diramato la notizia della scomparsa nelle ore scorse. Si è allontanato dalla propria abitazione lunedì scorso. Non è chiaro dove possa trovarsi. Le zone da tenere maggiormente sotto controllo sono quelle non troppo distanti da Ardea, come Tor San Lorenzo, Aprilia, Pomezia. E, ovviamente, la stessa Ardea.

La preoccupazione maggiore è che possa trovarsi in difficoltà: il ventunenne deve assumere una terapia farmacologica. Chiunque dovesse avere sue notizie o individuarlo, può chiamare il numero di emergenza unico nue 112 oppure rivolgersi direttamente al Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV, chiamando o scrivendo al numero 388 189 4493.