video suggerito

Gheorghe Munteanu detto Costel scomparso da Palombara, la figlia: “Aiutateci a ritrovarlo” Sono giorni di apprensione per i famigliari di Gheorghe Munteanu detto Costel, scomparso a 63 anni da Palombara Sabina. Si è allontanato da casa e non è più rientrato, così è scattata la denuncia e sono partite le ricerche. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gheorghe Munteanu

Gheorghe Munteanu detto Costel è scomparso dal Comune di Palombara Sabina in provincia di Roma. Del sessantatreenne non si hanno più notizie dal 19 febbraio 2025, quando verso le ore 18 è uscito di casa e non è più rientrato. I famigliari, non vedendolo tornare, e preoccupati per non riuscire a mettersi in contatto con lui al telefono, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, e sono partite le ricerche. Sua figlia ha lanciato un appello sui social network, per chiedere agli utenti di aiutarla a ritrovarlo, un post con foto di Costel, che ha ricevuto tantissimi commenti e condivisioni.

L'appello della figlia di Gheorghe

"Aiutateci a ritrovare mio padre, è uscito di casa, si è allontanato e non è più rientrato – spiega sua figlia – Siamo preoccupati. Ti prego papà torna a casa, ti vogliamo bene". Sono giorni di apprensione, è già trascorsa una settimana dal suo allontamento. La speranza è che sia vivo e sia bene, che torni presto a casa e che i suoi famigliari possano riabbracciarlo. Non si conoscono i motivi del suo allontanamento.

L'identikit e di Gheorghe Munteanu

Gheorghe Munteanu al momento della scomparsa aveva sessantatré anni. È alto 1.85 metri e pesa circa 90 chili, ha capelli e occhi neri. Al momento dell'allontanamento indossava un dolcevita nero e una giacca color marrone chiaro. Il telefonino di Gheorghe risulta irragiungibile.

È stato avvistato a Ponte Mammolo, le zone dove prestare particolarmente attenzione alla sua presenza sono Palombara Sabina e i Comuni limitrofi, ma anche le stazioni ferroviarie e della metropolitana, potrebbe infatti essersi spostato anche a Roma, utilizzando i mezzi pubblici. Chiunque l'abbia visto o abbia informazioni su di lui è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112. Ogni dettaglio può rivelarsi utile a ritrovarlo.