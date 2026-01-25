Genitori di Carlomagno morti suicidi, sui social della madre decine di messaggi di odio

La madre di Claudio Carlomagno, Maria Messenio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Federica Torzullo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Decine di messaggi d'odio contro Maria Messenio, la madre di Claudio Calromagno, reoconfesso di aver commesso ad Anguillara Sabazia il femminicidio della ex moglie Federica Torzullo, con cui era in corso la separazione. Soltanto nell'ultimo post pubblicato sul suo profilo Facebook sono quasi 300 i commenti. Oggi, però, molti di essi sono stati cancellati, una volta appreso della tragica notizia del suicidio di Messenio e del marito, Pasquale Carlomagno. I due si sono tolti la vita ieri nel tardo pomeriggio, nel giardino della villetta in cui vivevano da più di trent'anni.

"Anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime, vittime di una discesa agli inferi che i signori Carlomagno non sono riusciti tragicamente a sopportare – ha fatto sapere con una nota questa mattina l'avvocato Andrea Miroli, che assiste Carlomagno, facendo riferimento anche alla pressione mediatica a cui la coppia era sottoposta – Purtroppo ancora ieri però si leggevano sui social messaggi come quella donna ha fatto bene ad ammazzarsi avendo partorito un mostro".

Claudio Carlomagno.

Il tragico ritrovamento nel pomeriggio di ieri

A far scattare l'allarme il figlio minore, fratello di Claudio, nella casa del quale, a Roma, avevano lasciato un biglietto di addio. Anche la zia dell'uomo era in apprensione per la sorella e il cognato con cui non era riuscita a mettersi in contatto, come di solito accadeva almeno un paio di volte al giorno.

A trovare i corpi dei due coniugi è stata proprio la sorella di Messenio, arrivata nell'abitazione insieme ai carabinieri che oggi continuano ad indagare anche nella villetta dei genitori di Carlomagno. Sebbene sembra essere accertato il suicidio dei due, la Procura di Civitavecchia ha intenzione di disporre l'autopsia sui corpi, in cerca di elementi che possano rivelarsi utili alle indagini. Ancora in corso le ricerche dell'arma del delitto e gli accertamenti autoptici anche sulla donna: residui di cibo potrebbero smentire quanto dichiarato in sede di confessione da Carlomagno.

I commenti di odio su Facebook: "Hai partorito un mostro"

Scorrendo sotto all'ultimo post pubblicato da Messenio, pubblicato il 7 gennaio scorso, prima ancora di quella che si pensava essere la scomparsa di Federica Torzullo, prima ancora che la donna, all'epoca ancora assessora comunale, si chiudesse nel silenzio e nel dolore insieme al marito, ci sono ancora diversi commenti di odio nei confronti della donna. C'è chi inneggia all'arresto del figlio dell'uomo, chiamandolo con epiteti violenti, come si legge in alcuni commenti della scorsa settimana e chi se la prende anche con la giunta comunale: "Paese di merda, bisognerebbe cancellarlo dal mappamondo", si legge ancora oggi.

"Sinceramente io dico: Dio liberaci da questo male – scrive un'altra persona, ancora leggibile nelle ultime ore – Sono convinta che questo era indemoniato e la madre poverina non c'entra niente. Povere famiglie ritrovarsi con figli assassini". Molti altri, però, si intuisce anche facilmente leggendo gli altri che restano, sono stati cancellati nelle ultime ore. Non è escluso che nelle prossime ore la Procura decida di aprire un fascicolo per istigazione al suicidio dopo l'accaduto.

Il suicidio dei genitori di Carlomagno

Oggi anche Claudio Carlomagno ha appreso del suicidio dei genitori e viene sorvegliato a vista in carcere. Prima di togliersi la vita i due avevano raggiunto l'abitazione di Roma del figlio dove avevano lasciato il biglietto di addio ed erano rientrati a casa, dopo un'ora di macchina, avendo già programmato tutto.

Nei giorni precedenti al suicidio, i due avevano smesso di uscire. Madre e padre di Carlomagno negli ultimi giorni si erano chiusi in casa e avevano ridotto i contatti soltanto ai parenti più stretti come, appunto, la sorella della donna. Messenio, che dopo una carriera come poliziotta a Roma era diventata assessora alla Sicurezza di Anguillara Sabazia, si era dimessa non appena compreso il coinvolgimento del figlio nella morte dell'ex nuora. Sul padre di Carlomagno, che lavorava nella sua stessa ditta, gravava il peso di essersi trovato davanti alla villetta dove è avvenuto il femminicidio di Torzullo. I due sarebbero presto stati riascoltati dagli inquirenti per cercare di fare chiarezza sul caso.

Il messaggio di cordoglio di Matteo Salvini

Sono molti i messaggi di cordoglio arrivati anche da cariche istituzionali, primo fra tutti il sindaco di Anguillara Sabazia, che ha espresso dolore profondo da parte dell'amministra, della comunità e personale. Nelle scorse ore sono arrivate parole di cordoglio anche dal vicepremier Matteo Salvini a margine dell'evento di partito organizzato in Abruzzo, Idee in movimento. "Stiamo leggendo la cronaca del suicidio di una mamma e di un papà ad Anguillara: tragedia nella tragedia, perché il figlio aveva ammazzato la madre e c'era un bimbo di 10 anni che ha perso mamma, papà e due nonni. Mandiamo tutto il nostro appoggio, affetto e abbraccio agli altri nonni rimasti, affinché riescano a superare questo dramma", ha fatto sapere.