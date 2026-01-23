Feminicidio di Federica Torzullo, sommozzatori cercano il coltello nel ruscello con il metal detector

I militari del Nucleo Carabinieri Subacquei di Roma alla ricerca dell’arma del delitto

I carabinieri cercano l'arma del delitto utilizzata per il femminicidio di Federica Torzullo, la quarantunenne trovata morta in una buca di circa due metri nel terreno vicino al deposito della ditta dell'ex marito il 18 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia. Claudio Agostino Carlomagno si trova nel carcere di Civitavecchia, dopo la convalida del fermo di mercoledì scorso 21 gennaio, quando davanti al giudice delle indagini preliminari ha confessato il delitto, fornendone la sua ricostruzione. Versione quella dell'indagato ora al vaglio degli investigatori.

Ricerche con il metal detector in un ruscello

Oggi nuovo giorno di ricerche dell'arma del delitto, un coltello da cucina, che Carlomagno ha dichiarato si trovasse in bagno, luogo in cui si sarebbe consumato il femminicidio. I militari lavorano con il supporto del Nucleo Carabinieri Subacquei di Roma. Le ricerche si concentrano all'interno di un ruscello, dove Carlomagno ha dichiarato di aver lanciato il coltello per disfarsene dopo il delitto, gettendolo dalla sua auto. Ruscello che si trova tra via Anguillanese via Braccianese, al confine con località Le Rughe.

I subacquei scandagliano il fondale del piccolo corso d'acqua, utilizzando il metal detector. Lo strumento può rivelarsi molto utile ai carabinieri, grazie alle onde elettromagnetiche è in grado infatti rilevare e trovare i metalli anche sottoterra. Sul caso di Anguillara Sabazia indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia coordinati dal procuratore capo della Procura di Civitavecchia Alberto Liguori.