Folla ai funerali di Federica Torzullo, uccisa dall’ex ad Anguillara: mazzi di fiori e palloncini

Folla ai funerali di Federica Torzullo, la donna uccisa dall'ex marito Claudio Carlomagno fra l'8 e il 9 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia. Amici, parenti, vicini di casa, negozianti: tutta la comunità del comune a nord della Capitale si è riunita oggi, sabato 7 febbraio, per i funerali della quarantunenne. Si contano almeno 600 persone presenti. La cerimonia funebre, organizzata nella chiesa Regina Pacis ad Anguillara Sabazia, è iniziata alle 14, ma già nelle ore precedenti le persone hanno iniziato a radunarsi davanti alla chiesa dove, soltanto una settimana fa, si è svolto l'ultimo saluto agli ex suoceri di Torzullo, i genitori di Carlomagno, il padre Pasquale e la madre Maria Messenio, morti suicidi dopo il femminicidio.

Nella giornata di oggi, inoltre, il sindaco Angelo Pizzigallo, tutore legale del figlio di Torzullo e Carlomagno che, dopo il delitto, è stato affidato ai nonni materni, ha proclamato il lutto cittadino ad Anguillara Sabazia. "La tragica morte di Federica Torzullo ha colpito tutti, lasciando un senso di smarrimento difficile da colmare", aveva scritto nei giorni scorsi sui social network.

Funerali di Federica Torzullo, il parroco: "Abbiamo provocato il male con le parole"

È ancora in corso il funerale di Federica Torzullo. La folla silenziosa è entrata in chiesa. Il parroco ha iniziato la sua omelia. "Con le nostre parole abbiamo provocato troppo male, abbiamo mostrato poco rispetto per dolore altrui, abbiamo sentito il bisogno di dire la nostra opinione – ha fatto sapere don Quattrini, della chiesa di Regina Pacis – Il signore ci perdoni se abbiamo offeso e difeso Federica, se abbiamo mancato di rispetto a lei e alle persone care. Quanto tempo ancora dovrà passare prima di riuscire a comprendere che il male produce altro male, inevitabilmente- E solo controvertendo questa tendenza possiamo sperare in un mondo migliore".

Nel frattempo i compagni di classe del figlio hanno deposto una rosa ciascuno sopra la bara di Torzullo, per omaggiarla.

Il ricordo della sorella di Federica Torzullo

"Avresti detto: Hai visto in quanti mi vogliono bene? Ti sarebbe vedere tutte queste persone – è il ricordo della sorella di Federica Torzullo, Stefania – Tutti hanno goduto dei tuoi sorrisi. Io sapevo quanto eri precisa, puntigliosa e delicata. Ma si sono permessi di spegnere la tua luce, di spegnere quel sorriso. Portavi tutta la tua energia nella nostra vita".

Il ricordo della donna, fra il dolce e l'amaro. "Oggi sono qui e ti prometto che sarò io a litigare con papà e a farlo innervosire, ma soprattutto sarò io a insegnare il bello della vita al tuo bimbo bellissimo – continua –Saremo sempre io e te su quella transenna, a un concerto dei Subsonica".

Fiori e palloncini: il ricordo di Federica Torzullo

I primi fiori sono arrivati verso mezzogiorno e sono stati subito deposti di fronte all'altare. Davanti alla chiesa, invece, con l'aumentare delle persone, sono stati posizionati anche dei palloncini blu e gialli, con qualche palloncino rosso a forma di cuore: saranno lanciati in aria una volta terminato il rito funebre.

La salma è arrivata verso le 14, come da programma. Ad accompagnarla in chiesa parenti e amici della donna, stretti nel dolore. "L'8 gennaio abbiamo preso un caffè insieme. Avevamo appuntamento anche il giorno dopo con altre colleghe. Ci siamo preoccupate quando ci hanno detto che non si trovava. Ma non pensavamo a una tragedia del genere", è quanto ha raccontato una dei colleghi di Torzullo prima dei funerali.

