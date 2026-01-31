Anguillara, la sorella di Federica Torzullo: “Voglio incontrare Claudio, deve smetterla di mentire”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Federica Torzullo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stefania Torzullo, la sorella di Federica Torzullo, vuole incontrare Claudio Carlomagno, l'ex marito della donna che l'ha uccisa nella notte tra l'8 e il 9 gennaio. Lo ha dichiarato la donna in una lettera, letta ieri sera nella trasmissione Quarto Grado: "È doveroso per me, sorella della vittima, incontrare Claudio. Sta mentendo e continua a mentire su quello che è successo a mia sorella. È giusto che venga fuori la verità su quello che le ha fatto e su chi ha aiutato ad attuare un piano che non poteva essere svolto in così poco tempo e soprattutto che non poteva derivare da una furia momentanea. La verità è tutto ciò che ci interessa".

Al momento nessun indagato oltre Carlomagno

La sorella di Federica Torzullo è convinta che l'uomo non abbia agito da solo e che abbia avuto almeno un complice. Un quadro inizialmente ipotizzato anche dalla procura, ma che allo stato attuale non sembra aver trovato riscontri investigativi certi. Di certo c'è che i genitori del femminicida, l'ex assessora alla Sicurezza di Anguillara Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, non hanno aiutato il figlio: nessuno dei due sapeva cosa aveva fatto l'uomo all'ex moglie, e in buona fede avevano creduto alla sua versione, ossia quella dell'allontanamento volontario della donna. Entrambi si sono suicidati pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo della nuora.

Il femminicidio di Federica Torzullo

Che Federica Torzullo fosse stata uccisa dal marito e non si fosse allontanata volontariamente, era purtroppo una certezza anche quando il corpo non era stato ancora ritrovato. La versione di Carlomagno è sin da subito sembrata contrastante e poco chiara, e i carabinieri hanno aperto un'indagine non per persona scomparsa, ma per omicidio. Sono stati battuti, nel corso dei giorni, tutti i terreni di proprietà dell'uomo: fino a che, dieci giorni dopo, non è stato trovato seppellito in un terreno dietro l'azienda del marito. Carlomagno è stato sin da subito arrestato: ha poi confessato il femminicidio ma non si è mai mostrato pentito del gesto. Aveva chiesto di incontrare il figlio, ma i giudici hanno vietato ogni contatto per il bene del bambino, che è stato affidato ai nonni materni.