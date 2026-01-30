Lutto cittadino ad Anguillara per i funerali dei genitori di Carlomagno: “Ferita dell’intera comunità”

“Anguillara Sabazia si ferma, riflette, si stringe e ricorda”, le parole del sindaco che ha proclamato lutto cittadino il giorno dei funerali dei genitori di Carlomagno.

I genitori di Claudio Carlomagno: a sinistra il padre Pasquale, a destra la madre Maria Messenio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Federica Torzullo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Proclamato lutto cittadino ad Anguillara Sabazia per domani, sabato 31 gennaio 2026, giorno in cui sono previsti i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori di Claudio, l'uomo reoconfesso di aver ucciso la ex Federica Torzullo.

I due coniugi sono stati trovati senza vita nel cortile della loro villetta ad Anguillara dopo essersi tolti la vita qualche giorno dopo la confessione di Carlomagno: hanno spiegato le ragioni del gesto in una lettera indirizzata al figlio minore, che ha contribuito a far scattare l'allarme. La notizia è stata diffusa dallo stesso sindaco del Comune e tutore del nipotino della coppia, come stabilito ieri in udienza, Angelo Pizzigallo, che ha firmato l'ordinanza sindacale n.9 del 30 gennaio 2026.

Claudio Carlomagno.

"Siamo chiamati a stringerci in un silenzio composto e rispettoso in occasione delle esequie di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, scomparsi in circostanze drammatiche che si inseriscono nel solco doloroso di una vicenda che ha segnato la nostra comunità – ha scritto con una nota diramata sui social network – Questo lutto non è solo il dolore di una famiglia, ma una ferita che attraversa l’intera città".

I carabinieri davanti alla villetta dei genitori di Claudio Carlomagno.

Il ricordo di Maria Messenio: "Una presenza discreta ma ferma"

Il sindaco di Anguillara ha poi speso qualche parola nei confronti soprattutto di Maria Messenio, con la quale ha condiviso un percorso all'interno della vita politica del comune.

La madre di Claudio Carlomagno, Maria Messenio.

"Desidero ricordarla con profondo affetto e sincera riconoscenza. Donna delle istituzioni, già Assessora alla Sicurezza della mia Amministrazione, ha servito Anguillara Sabazia con dedizione, senso del dovere e attenzione autentica verso i cittadini – ha scritto – Il suo impegno, la sua presenza discreta ma ferma, il suo amore per questa città restano patrimonio morale della nostra comunità. Accanto a lei, Pasquale Carlomagno, marito e padre, uomo riservato e legato ai valori familiari, che ha condiviso con Maria un percorso di vita fatto di sacrifici, dignità e legami profondi. La loro perdita, maturata in un contesto di dolore indicibile, ci impone rispetto, silenzio e umanità".

Il lutto cittadino: "Anguillara si ferma"

Poi l'invito a seguire la giornata di lutto cittadino: "Invito tutta la cittadinanza, le istituzioni, le associazioni e gli esercizi commerciali a partecipare al lutto cittadino con gesti di raccoglimento, sospendendo ove possibile le attività ludiche e ricreative durante le ore delle esequie, in segno di vicinanza e cordoglio", ha scritto oltre a chiedere la massima discrezione a giornali e media.

"Sono certo che Anguillara Sabazia saprà dimostrare, anche questa volta, il suo volto più autentico: quello di una comunità che sa stringersi nel silenzio e nel rispetto. Anguillara Sabazia si ferma, riflette, si stringe e ricorda", ha poi concluso.