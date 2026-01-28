Femminicidio Federica Torzullo, domani ad Anguillara i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno

I genitori di Claudio Carlomagno: a sinistra il padre Pasquale, a destra la madre Maria Messenio.

Si terranno domani i funerali di Maria Messenio e del marito Pasquale Carlomagno, genitori di Claudio. L'autopsia sui corpi dei genitori dell'ex marito e killer di Federica Torzullo è stata eseguita ieri e, per entrambi, è stato confermato l'asfissia come causa del decesso. La scena davanti alla quale si sono trovati i carabinieri e la sorella della donna lasciava spazio a poche ipotesi: confermato per entrambi il suicidio. Non si esclude che, per quanto accaduto, possa essere presto aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, anche a causa dei forti messaggi di odio che hanno raggiunto la coppia, come si legge nei profili social di Messenio, che aveva rinunciato alla carica di assessora comunale soltanto dopo le indagini aperte nei confronti del figlio.

I funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno ad Anguillara

Nella giornata di oggi deve essere arrivato il nulla osta per svolgere i funerali dei due coniugi. L'ultimo saluto a Maria Messenio e del marito Pasquale Carlomagno è previsto per la giornata di domani, giovedì 19 gennaio 2026, alle ore 14 presso la chiesa di Regina Pacis, in piazza San Giovanni Battista ad Anguillara.

