Femminicidio Federica Torzullo, eseguita l’autopsia sui corpi dei genitori di Claudio Carlomagno

Si è svolta nella giornata di oggi, martedì 27 gennaio 2026, l'autopsia sui corpi di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, genitori di Claudio, reconfesso di aver ucciso l'ex moglie Federica Torzullo ad Anguillara. L'esame autoptico è stato svolto presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università La Sapienza di Roma e, come previsto in questi casi, sono stati effettuati anche i prelievi per gli esami tossicologici.

La scena davanti alla quale si sono trovati i carabinieri e la sorella di Messenio lasciava spazio a pochi dubbi: per gli inquirenti si è trattato, fin da subito, di un gesto volontario. I primi risultati dell'autopsia hanno confermato le cause del decesso: asfissia da impiccagione.

Il tragico ritrovamento ad Anguillara

I genitori di Claudio Carlomagno, Maria Messenio e il padre Pasquale, si sono tolti la vita nel tardo pomeriggio di sabato scorso, 24 gennaio 2026, nel cortile della loro villetta ad Anguillara, dove vivevano anche il figlio e l'ex moglie Federica Torzullo. A lanciare l'allarme la sorella di Messenio, a cui la donna, a differenza del solito, aveva smesso di rispondere al telefono. Preoccupazione massima è scattata quando il figlio minore, che vive a Roma, ha trovato un biglietto in casa sua da parte dei genitori.

La coppia pare che si fosse momentaneamente trasferita a Roma per evitare la cittadina di Anguillara dopo il femminicidio. L'ondata di odio, però, è riuscita a raggiungerli fino a lì, come dimostrano i messaggi e i commenti sui social di Messenio, ex assessora comunale ad Angullara. Nella giornata di sabato, però, ha lasciato l'abitazione del figlio ed ha percorso la strada verso la villetta, con la volontà di togliersi la vita. "Un dramma nel dramma", è il commento di chi li conosceva. "Una situazione tragica, anche i familiari sono vittime", è stato il commento dell'avvocato che assiste Carlomagno, Andrea Miroli.

A che punto sono le indagini: sopralluogo nel villino

Nel frattempo per la giornata di domani sono già stati organizzati nuovi sopralluoghi nella villetta in cui Carlomagno ha ucciso Federica Torzullo con 23 coltellate. A rientrare nel villino i carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia che, oltre agli accertamenti nell'abitazione, perquisiranno ancora una volta anche l'auto con cui ha trasportato il corpo e la sede dell'azienda di movimento terra dove lo ha seppellito. La maggior parte delle tracce di sangue, come emerso dai primi controlli, è stata riscontrata proprio nel bagagliaio dell'auto e nella cabina armadio della camera da letto di Torzullo.