Suicidio dei genitori di Carlomagno: l’allarme del figlio dopo aver trovato un biglietto d’addio in casa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Federica Torzullo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una dramma senza fine quello di Anguillara Sabazia dove, nel tardo pomeriggio di ieri, è scattato l'allarme per i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo reoconfesso di aver ucciso l'ex moglie Federica Torzullo e di averne nascosto il corpo, provandolo a bruciare e seppellendolo. I due coniugi, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, sono stati trovati senza vita nel giardino della loro casa, uno al fianco dell'altra. Non sembra ci siano dubbi sul suicidio dei due, ma la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha già annunciato la volontà di disporre l'autopsia sui corpi dei coniugi: dall'esame autoptico potrebbero arrivare elementi utili alle indagini.

L'allarme: la lettera a casa dell'altro figlio

A far scattare l'allarme sono stati i parenti più prossimi della coppia. Da una parte c'è stato l'altro figlio dei due coniugi, fratello di Claudio, che si è immediatamente preoccupato dopo aver trovato un biglietto di addio da parte dei suoi genitori dove spiegavano le ragioni del gesto. La coppia avrebbe lasciato il bigliettino in casa del figlio a Roma, poi sarebbe rientrata ad Anguillara per raggiungere casa loro: un'ora di viaggio in cui avevano già organizzato e previsto la fine di quella giornata.

Una volta trovata la lettera di addio, l'uomo avrebbe immediatamente allertato una zia, sorella di Maria Messenio. Anche lei era preoccupata perché, abituata a sentire sua sorella un paio di volte al giorno, pare che avesse smesso di rispondere al telefono. Così ha allertato subito i carabinieri e il 118 e si è recata immediatamente alla villetta. Dove c'è stato il drammatico ritrovamento.

I carabinieri sul luogo del ritrovamento, davanti alla villetta dei coniugi.

Il tragico ritrovamento: "Ho sentito qualcuno urlare"

La donna e i carabinieri sono arrivati nella villetta in cui viveva la coppia di coniugi nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 24 gennaio 2026. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, alcuni vicini avrebbero sentito delle urla provenire dal giardino della villetta nel tardo pomeriggio. Non si esclude che possano aver sentito la sorella di Messenio dopo il drammatico ritrovamento.

Claudio Carlomagno.

"Avevo venduto la villetta trent'anni fa a Pasquale: mentre il figlio era un tipo schivo, lui era sempre stato una persona onesta e buona. Non sapeva dire no, era sempre disponibile con tutti", lo ricorda.

Morti suicidi i genitori di Carlomagno

Maria Messenio aveva prestato servizio in polizia, nel commissariato di Roma Parioli. Negli ultimi anni, invece, è stata assessora comunale alla Sicurezza fino a qualche giorno fa quando, una volta appreso del ritrovamento della ex nuora e dell'arresto del figlio, ha presentato le dimissioni. Il marito, Pasquale Carlomagno, era finito nei documenti delle indagini: le telecamere della villetta in cui il figlio viveva con Federica Torzullo lo ha ripreso mentre il suo furgone era davanti all'abitazione nelle ore successive al femminicidio, fermo per circa nove minuti.

I due sarebbero stati presto riascoltati dagli inquirenti per cercare di ricostruire quanto avvenuto nella villetta del figlio nella notte fra l'8 e il 9 gennaio scorsi. Nonostante la confessione, infatti, molti elementi sembrano non combaciare con quanto ricostruito dai carabinieri e dall'autopsia. Negli ultimi giorni, invece, erano rimasti chiusi in casa. Oltre all'autopsia non è da escludere che la Procura di Civitavecchia possa aprire un fascicolo per istigazione al suicidio qualora venissero riscontrate pressioni per raccontare ciò che sapevano sulla relazione del figlio.

Il cordoglio del sindaco di Anguillara: "Solo silenzio"

Non appena appreso della tragica notizia, il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, ha scritto una nota di cordoglio per quanto accaduto.

"Non ci sono parole ma solo silenzio. Sono ore di ulteriore dolore profondo per Anguillara Sabazia e per me personalmente. La notizia della morte di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno mi colpisce come Sindaco e ci colpisce come Amministrazione e Comunità, ma prima ancora come persone che hanno condiviso un percorso umano e istituzionale con Maria, che ha servito questa Città come assessore con impegno e dedizione – ha scritto in una nota diffusa tramite social – Davanti a tragedie così grandi, le parole faticano a trovare spazio. Resta solo il dovere del rispetto, del silenzio e della vicinanza umana verso chi soffre e verso un’intera comunità ulteriormente sconvolta. Anguillara Sabazia attraversa un altro momento di grande dolore. Come Amministrazione, e come cittadini, siamo chiamati a stringerci con discrezione e dignità", ha poi concluso.