Femminicidio Torzullo, nel corpo trovati residui di cibo: l’autopsia potrebbe smentire il racconto di Carlomagno

Continuano le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo, la donna uccisa ad Anguillara dall'ex marito. Non si sono ancora conclusi gli esami sul corpo della quarantunenne: secondo quanto emerso fino ad ora, l'autopsia potrebbe smentire quanto confessato da Claudio Carlomagno: i resti del cibo ritrovati nello stomaco della donna potrebbero anticipare l'orario della morte addirittura alla sera prima rispetto a quanto dichiarato dal killer nel corso dell'udienza di convalida che si è svolta mercoledì scorso nel carcere di Civitavecchia.

Autopsia smentisce il racconto di Carlomagno: cosa non torna

In sede di interrogatorio Claudio Carlomagno ha dichiarato di aver assassinato Federica Torzullo fra le 6.30 e le 7.15 del mattino del 9 gennaio 2026. Eppure ci sono dei dettagli che non tornano.Non è escluso, però, che il femminicidio possa essere avvenuto qualche ora prima. A fare chiarezza su questo saranno ulteriori esami sui residuo di cibo trovati nello stomaco che permetteranno di stabilire l'ultimo pasto di Federica Torzullo, probabilmente la sera prima.

L'arma del delitto

Nel frattempo per tutta la giornata di oggi sono andate avanti le ricerche dell'arma del delitto, il coltello utilizzato per colpire con 19 fendenti al collo e quattro alla nuca. L'uomo l'avrebbe colpita nella cabina armadio della camera da letto della donna, dove è stata ritrovata la maggior parte delle tracce di sangue dai carabinieri del Ris che da oltre una settimana stanno effettuando sopralluoghi e analisi sul posto.

Secondo quanto raccontato da Carlomagno, avrebbe abbandonato il coltello fra la via Braccianese e la via Anguillarese in un canale ad Osteria Nuova. Da due giorni i carabinieri stanno passando al vaglio il ruscello con il metal detector per cercare di individuare il coltello bilama. Le ricerche per il momento sono state senza esito e continueranno nei prossimi giorni. Oltre a cercare il coltello, gli inquirenti stanno cercando di risalire all'identità della persona che è rientrata in casa con Carlomagno dopo aver sepolto il corpo di Terzullo: secondo le loro ricostruzioni ci sarebbe almeno un complice che avrebbe aiutato l'uomo nelle ore successive al femminicidio per ripulire la casa e per seppellire il corpo della donna.