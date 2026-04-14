Anguillara, Federica Torzullo uccisa dall’ex: sabato 18 aprile un albero e una targa per ricordarla

L’abbraccio tra la mamma di Federica Mangiapelo e Federica Torzullo alla fiaccolata Rumorosa (Foto di Giosiana Giuliani)

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Un albero in ricordo di Federica Torzullo e una targa commemorativa con una delle sue frasi del cuore: "Trova sempre un motivo per sorridere". Verranno inaugurati nel centro storico di Anguillara Sabazia sul Lago di Bracciano alle porte di Roma sabato prossimo 18 aprile 2026. L'iniziativa "Radici di Memoria" è in programma a partire dalle ore 10.30 in via Belvedere di Domenico. Una cerimonia come gesto d'affetto e vicinanza alla famiglia della quarantunenne uccisa a coltellate dall'ex marito Claudio Agostino Carlomagno nella villetta di via Costantino e trovata morta in una buca nel terreno vicino all'azianda dell'imprenditore in via Comunale San Francesco domenica 18 gennaio scorso. Ad organizzare l'appuntamento è ‘Zitta Mai', coordinamento nato dopo il femminicidio di Anguillara, che insieme ai cittadini vuole tenere alta l'attenzione contro la violenza e non lasciare sole le vittime, dando voce alle donne a cui la voce è stata tolta.

I genitori di Federica Torzullo e Federica Mangiapelo insieme

Federica Torzullo

Accanto ai genitori di Federica Torzullo ci saranno anche i genitori di Federica Mangiapelo, la sedicenne uccisa dal fidanzato la notte di Halloween del 31 ottobre del 2012 sempre ad Anguillara. "Dopo quello che è successo a nostra figlia e dopo il giardino a lei dedicato con alberi e panchina rossa non avrei mai immaginato che ad Anguillara si consumasse il femmincidio di un'altra donna – commenta a Fanpage.it Luigi Mangiapelo – Provo un grande dolore, sono vicino ai genitori di Federica Torzullo e mi unisco a questa cerimonia per dedicare anche a lei un luogo del ricordo. Spero che ci sia un'ampia partecipazione".

L'ulivo donato dai cittadini di Anguillara

L'albero che verrà piantato ad Anguillara Sabazia è un ulivo, simbolo di pace, che il vivaio pianterà venerdì e verrà inaugurato sabato mattina. Si tratta di una pianta donata dai cittadini attraverso una raccolta fondi diffusa in tutta la città, un gesto di solidarietà collettiva contro la violenza sulle donne. Il programma della cerimonia di sabato vede lo svelamento delle targhe che verranno benedette da don Pietro e don Paolo. La targa dedicata a Federica Torzullo è provvisoria: ne verrà posta una in plexiglas poi sostituita con una in ceramica, realizzata da un'artigiana. Ci sarà uno spazio dedicato alla musica con i partecipanti che appenderanno all’ulivo cartellini contenenti pensieri e frasi di bambini e adulti. Successivamente ci si prenderà mano nella mano intorno all'albero di Federica, per condividere un momento di raccoglimento e partecipazione collettiva.

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Giosiana, tra le organizzatrici dell'evento, ne spiega a Fanpage.it le intenzioni: "La battaglia culturale per il cambiamento della società ha bisogno anche di questi gesti di solidarietà e condivisione. Il collettivo è nato dal silenzio che c'è stato ad Anguillara dopo il femminicidio e dalla volontà di alcune donne di riunirsi spontaneamente per fare qualcosa, perché la comunità è molto scossa. Abbiamo cominciato dalla manifestazione ‘Rumorosa' dell'8 marzo scorso in occasione della Giornata Internazionale della Donna".