Federica Torzullo, al vaglio 4 profili social per istigazione al suicidio dei genitori di Carlomagno

Quattro profili social sarebbero stati identificati e i loro contenuti si troverebbero sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori. La Procura della Repubblica di Civitavecchia guidata dal Procuratore capo Alberto Liguori, che indaga per istigazione al suicidio sulla morte dei coniugi Carlomagno, valuta se trasformare il fascicolo finora contro ignoti, in un’inchiesta a carico di quattro persone. Maria Messenio e Pasquale Carlomagno si sono tolti la vita lo scorso 24 gennaio nella loro abitazione in via Tevere ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Loro figlio Claudio Agostino è in carcere, reo confesso del femminicidio e dell'occultamento del cadavere della ex moglie quarantunenne Federica Torzullo.

A riportare la notizia che i contenuti di quattro profili social sono al vaglio degli inquirenti è La Repubblica. Ciò che si valuta di dimostrare è se i commenti fatti da queste quattro persone possano essere in qualche modo collegati al tragico evento, che abbiano istigato al suicidio i coniugi Carlomagno. Dopo il femmincidio di Federica Torzullo e al ritrovamento del suo corpo senza vita in una buca scavata nel terreno limotrofo a quello del deposito della ditta Carlomagno Srl i carabinieri hanno arrestato l'ex marito con il quale la vittima viveva sotto allo stesso tetto e dal quale si stava separando.

Sui social network, in particolare su Facebook e sulla bacheca di Messenio, ex assessora alla Sicurezza e Legalità del Comune di Anguillara, si sono riversati i commenti di tantissimi utenti, che hanno detto la loro sulla drammatica vicenda che ha scosso la comunità. Tra questi molte frasi d'odio indirizzate a Carlomagno e ai suoi genitori. Insulti pesanti, accuse, minacce, che si ipotizza i coniugi abbiano letto mentre erano barricati in casa.