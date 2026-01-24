Femminicidio Federica Torzullo, morti i genitori di Carlomagno: ipotesi suicidio

Federica Torzullo e Claudio Carlomagno

Trovati morti in casa entrambi i genitori di Claudio Carlomagno, l'imprenditore accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, ingegnere 41enne con la quale si stava separando, uccisa con 23 coltellate nella villa di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Si tratta di Pasquale Carlomagno, imprenditore e della moglie Maria Messenio, 65 anni, ex poliziotta e assessora al Comune di Anguillara: si era dimessa quattro giorni fa. I corpi sono stati ritrovati dai carabinieri nella casa dove vivono in via Tevere ad Anguillara. Tra le ipotesi di indagine quella del suicidio. I due coniugi, secondo le prime informazioni, sarebbero stati ritrovati impiccati all'interno del loro appartamento.

Chi sono i genitori di Claudio Carlomagno

Pasquale Carlomagno è un imprenditore e gestisce insieme al figlio Claudio, 44 anni, la ditta di scavi e movimento terra che è stata sequestrata dai carabinieri. Nella sede di via Comunale San Francesco, i militari dell'Arma hanno trovato il corpo senza vita di Federica, sepolta probabilmente dopo essere stata uccisa nella villa di via Costantino ad Anguillara nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio scorso. Il suo furgone sarebbe stato visto proprio il 9 gennaio mattina davanti alla villetta, ma il figlio non gli avrebbe aperto.

La mamma di Carlomagno si chiama Maria Messenio, 65 anni, è un'ex poliziotta in pensione, in servizio a Roma, e assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara. Si è dimessa dall'incarico il 20 gennaio scorso. Era stata lei ad accompagnare il figlio dai carabinieri a sporgere denuncia di scomparsa, assieme ai suoceri, il pomeriggio del 9 gennaio. Il figlio Claudio è reo-confesso. Da domenica scorsa, 18 gennaio, è recluso nel carcere di Civitavecchia.

La villetta con i sigilli.

Le indagini sulla morte di Federica Torzullo sono ancora in corso. I carabinieri del Ris torneranno nella villa per fare nuovi accertamenti irripetibili. Faranno un sopralluogo sia nella casa che nell'auto di Carlomagno. Gli investigatori sarebbero anche sulle tracce di un possibile complice che potrebbe aver aiutato Carlomagno. Questa tragedia ha molto scosso la comunità di Anguillara, piccolo comune vicino Roma, da quando il 9 gennaio scorso si è diffusa la notizia della scomparsa di Federica, mamma di un bimbo. Dopo giorni di vane ricerche, il suo corpo è stato ritrovato il 18 gennaio scorso. Era sepolta sotto 2 metri di terra vicino alla ditta del marito. La ricostruzione dell’uomo sin da subito è risultata incongruente. Torzullo è stata uccisa in casa, caricata in auto e infine sepolta. L'uomo è stato arrestato: è accusato di omicidio aggravato: in casa sono state trovate tracce di sangue.