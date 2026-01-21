“L’ho uccisa io”, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio dell’ex moglie Federica Torzullo

Claudio Agostino Carlomagno.

È arrivata in queste ore la piena confessione di Claudio Agostino Carlomagno, durante l'interrogatorio per la convalida ancora in corso. L'uomo, durante l'interrogatorio in corso alla presenza del Procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori, starebbe rendendo piena confessione del femminicidio dell'ex moglie Federica Torzullo, dalla quale si stava separando anche formalmente.

Nei confronti di Carlomagno, oltre all'accusa di femminicidio, è stato contestato il reato di occultamento di cadavere. È ancora presto per ricostruire le parole esatte di Carlomagno, attualmente detenuto nel carcere di Civitavecchia. Soltanto nella giornata di ieri, però, l'avvocato che lo assiste, Andrea Miroli, aveva manifestato il suo auspicio: "Si trova in stato confusionale, vorrei che parlasse davanti al giudice", aveva dichiarato il legale.

Federica Terzullo, la donna scomparsa da Anguillara Sabazia.

Dalla denuncia di scomparsa alle prime ricerche di Federica Torzullo

L'uomo, secondo quanto ricostruito, ha ucciso la donna nella notte fra l'8 e il 9 gennaio scorsi con 23 coltellate, 19 alla nuca e quattro al collo. Poi avrebbe tentato di rendere il corpo irriconoscibile, provando a bruciarlo, come sembrano confermare i segni di ustione in varie parti, fra cui il volto, e a tagliarlo a pezzi. Infine se ne sarebbe disfatto seppellendolo in uno dei terreni riconducibili alla ditta edile in cui lavora.

Soltanto a metà della mattinata del 9 gennaio, dopo che il nuovo compagno di Federica Torzullo ha fatto scattare l'allarme contattando la sorella della donna per cercare di avere sue notizie, Carlomagno è andato a sporgere denuncia formale dai carabinieri a cui avrebbe parlato dell'allontanamento dell'ex moglie. Torzullo e il nuovo compagno si sentivano ogni mattina e il fatto di non aver ricevuto risposta ha iniziato a insospettire l'uomo, residente ad Ascoli Piceno, che ha iniziato a preoccuparsi.

Le operazioni di recupero del corpo

Le indagini sul femminicidio e l'arresto di Claudio Carlomagno

Non molto tempo dopo le prime ricerche, la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio e ha iscritto al registro degli indagati Carlomagno, l'ex marito della donna. Le indagini sono andate avanti per quasi una settimana prima che il corpo di Federica Torzullo fosse ritrovato nel terreno vicino alla ditta di Carlomagno: è stato risalire alla sua identità soltanto grazie ai braccialetti della donna.

Carlomagno è stato arrestato il giorno stesso, domenica 18 gennaio, verso metà pomeriggio: per gli inquirenti potrebbe aver provato ad influenzare i familiari per fare in modo che fornissero delle testimonianze a suo vantaggio.