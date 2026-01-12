Scompare da Anguillara, si cerca Federica Torzullo: aperta un’inchiesta per omicidio

Non si hanno più sue notizie dallo scorso 8 gennaio. Sul caso la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio: nessuna ipotesi esclusa.

Federica Torzullo, la donna scomparsa da Anguillara Sabazia.

Continuano senza sosta le ricerche di Federica Torzullo la donna di 41 anni scomparsa nei giorni scorsi da Anguillara Sabazia, comune che si trova sulle sponde del lago di Bracciano, in provincia di Roma. Non si ha più alcuna traccia di lei dallo scorso 8 gennaio. Il giorno successivo il marito ha sporto la denuncia di scomparsa e sono scattate le ricerche.

Ma c'è qualcosa che sembra non convincere gli inquirenti e nelle scorse ore la provincia di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio: come confermato a Fanpage.it, non si esclude nessuna ipotesi. Le ricerche della donna sono effettuati da giorni ad ampio raggio e prevedono anche accertamenti nel lago di Bracciano. Si tratta di una fase molto delicata delle indagini e nessun elemento è lasciato al caso. Ad indagare i carabinieri della compagnia di Bracciano.

Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara Sabazia: le indagini in corso

Federica Torzullo ha 41 anni ed è scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, dove vive, lo scorso giovedì 8 gennaio 2026. A denunciarne la scomparsa il marito. Le ricerche sono scattate immediatamente. Nel corso degli accertamenti carabinieri e vigili del fuoco si sono recati nella casa della donna e hanno posto sotto sequestro l'appartamento in cui viveva prima della sparizione: il telefono della donna risulta spento.

Al momento nessun elemento è da trascurare: potrebbe essersi trattato di un allontanamento volontario, ma come anticipato nell'apertura dell'articolo dalla Procura non escludono neanche ipotesi peggiori. Gli scenari sono ancora molti e chi indaga, nel massimo riserbo, non ne sta sottovalutando alcuno.

Chi è Federica Torzullo: le ricerche in corso da giorni

Come riportato dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV, Federica Torzullo è scomparsa lo scorso 8 gennaio 2026, è uscita dalla sua abitazione verso le 23: non si sa come fosse vestita. E da quel momento ha fatto perdere le sue tracce. Al momento della scomparsa aveva con sé i documenti, il telefono risulta staccato. Alta un metro e ottanta, pesa circa 80 chili ed è di corporatura media. Ha i capelli castani e gli occhi neri, come mostra la foto in apertura. Come segni particolari, ha un tatuaggio sul costato sinistro, un cuore sulla spalla destra e un disegno tribale sul petto.