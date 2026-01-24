Morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno: i motivi del gesto in una lettera per l’altro figlio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Federica Torzullo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono stati ritrovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, in carcere per il femminicidio della moglie 41enne Federica Torzullo, uccisa con 23 coltellate. I corpi di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio erano nel giardino dell'appartamento. In casa i carabinieri che sono accorsi sul posto, nella villa di Anguillara Sabazia, avrebbero ritrovato un biglietto indirizzato all'altro figlio. Anche per questo motivo, tra le ipotesi più probabili c'è quella che si possa essere trattato di un suicidio.

I corpi ritrovati dalla zia di Carlomagno

Sarebbe stata la zia di Claudio Carlomagno, sorella della madre, a lanciare l'allarme questa sera, attorno alle ore 18,30. La donna, che era solita sentirli due volte al giorno, era preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con i due coniugi. Lui, imprenditore nella stessa ditta del figlio Claudio. Lei ex poliziotta di Roma pensionata e assessora al Comune di Anguillara, da cui si era dimessa il 20 gennaio scorso. La zia ùsi è rivolta ai carabinieri che andati sul posto hanno trovato i due morti impiccati. "Sono sconvolto – ha detto Andrea Miroli, legale di Claudio Carlomagno all'Agi – non ho davvero parole per definire questo momento. Sono fuori e, davvero, non so cosa aggiungere in questo momento".

La Procura ha disposto l'autopsia

La Procura della Repubblica di Civitavecchia, intanto, ha disposto l'autopsia sui corpi di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, rispettivamente madre e padre di Claudio Agostino Carlomagno. Il 44enne è in carcere da domenica scorsa con l'accusa di femminicidio e occultamento di cadavere della moglie Federica Torzullo, trovata morta ad Anguillasa Sabazia, in provincia di Roma. Per il momento non emergerebbero dubbi sul doppio suicidio dei genitori di Carlomagno anche se le indagini proseguono.