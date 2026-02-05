Lutto cittadino ad Anguillara per i funerali di Federica Torzullo: “Resterà nei nostri sguardi e pensieri”

Federica Torzullo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Federica Torzullo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La comunità di Anguillara Sabazia si ferma sabato 7 febbraio in occasione dei funerali di Federica Torzullo, la quarantunenne uccisa dall'ex marito tra l'8 e il 9 gennaio scorsi vicino Roma. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Pizzigallo ha proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie, in segno di vicinanza e solidarietà nei confronti della famiglia Torzullo da parte della comunità. I funerali saaranno celebrati a partire dalle ore 14 nella chiesa Regina Pacis in Piazza San Giovanni Battista, successivamente la salma verrà trasportata al cimitero per la tumulazione, dove per volere dei genitori l'accesso sarà consentito solo ai famigliari e agli amici di Federica.

Anguillara si ferma per Federica Torzullo

La data dei funerali di Federica Torzullo è stata diffusa ieri, dopo il rilascio della salma da parte della Procura della Repubblica di Civitavecchia, che ha concesso il nulla osta. Il sindaco Pizzigallo ha proclamato il lutto cittadino: "Nelle ultime settimane Anguillara Sabazia sembra camminare più lentamente: lo percepiamo negli sguardi, nei silenzi, nelle parole che faticano a uscire – scrive in una nota, interpretando il sentimento della comunità – La tragica morte di Federica Torzullo ha colpito tutti, lasciando un senso di smarrimento difficile da colmare. In occasione delle esequie la città si ferma per Federica: per una donna, una madre, la cui vita è stata spezzata da una violenza inaudita. Federica è stata uccisa da una violenza che non ammette spiegazioni, che non può essere compresa, che può solo essere condannata con fermezza e senza ambiguità" continua il primo cittadino.

"Federica resta nel cuore della sua comunità"

"La vita di Federica, anche nel mistero della sua conclusione, richiama tutti noi alla fragilità dell’esistenza e alla responsabilità di prenderci cura gli uni degli altri, di non dare mai per scontata una presenza, una parola, un gesto d’amore. Federica resterà nei nostri sguardi, nei nostri pensieri e nella consapevolezza di una comunità che non chiude gli occhi davanti al suo ricordo. L’amministrazione comunale invita tutti a vivere questa giornata come un tempo di riflessione e di rispetto, affinché il dolore condiviso possa trasformarsi in maggiore attenzione, ascolto e cura reciproca. Anguillara Sabazia non dimentica. Federica resta nel cuore della sua comunità".