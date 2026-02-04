Funerali di Federica Torzullo sabato ad Anguillara, l’addio alla 41enne uccisa dall’ex marito

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Federica Torzullo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I funerali di Federica Torzullo saranno celebrati sabato 7 febbraio alle ore 14 nella chiesa Regina Pacis ad Anguillara Sabazia vicino Roma. Oggi pomeriggio la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha rilasciato la salma riconsegnandola ai famigliari per le esequie. La quarantunenne è stata uccisa tra l'8 e il 9 gennaio scorsi dall'ex marito Claudio Agostino Carlomagno reo confesso e seppellita in una buca in un terreno confinante con il deposito della sua azienda.

In tantissimi tra famigliari, parenti, amici e conoscenti ma anche semplici cittadini parteciperanno ai funerali per darle l'ultimo saluto. In occasione delle esequie l'amministrazione comunale di Anguillara guidata dal sindaco Angelo Pizzigallo hanno indetto il lutto cittadino, in segno di vicinanza e cordoglio alla famiglia Torzullo da parte della comunità.

La chiesa Regina Pacis di Anguillara lo scorso sabato ha ospitato i funerali dei coniugi Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, che si sono suicidati sabato 24 gennaio scorso nella loro abitazione in via Tevere dopo l'arresto del figlio, finito in carcere, indagato per femminicidio e occultamento di cadavere. Pasquale Carlomagno era titolare della ditta di movimentazione terra dove lavorava anche il figlio; Maria Messenio era un ex poliziotta era diventata assessora alla Sicurezza e alla Legalità di Anguillara. Dopo l'arresto del figlio aveva rassegnato le dimissioni ed entrambi si sono chiusi in casa.

La salma di Federica Torzullo ha ricevuto il nulla osta della Procura, l'autopsia eseguita dalla medica Benedetta Baldari ha evidenziato come sia stata uccisa con 23 coltellate, delle quali 19 sferrate dietro alla nuca e quattro al collo. Il cadavere presentava ostioni a volto, braccia e torace.