L’autopsia sul corpo di Federica Torzullo: “Uccisa con 23 coltellate al collo e volto”

Dai primi risultati dell’autopsia sulla salma di Federica Torzullo emerge che è stata uccisa con oltre 20 coltellate. Ha ustioni su volto, braccia e torace.

Federica Torzullo è stata uccisa con più di venti coltellate. Sono i primissimi risultati dell'autopsia svolta sulla salma della quarantunenne scomparsa da Anguillara Sabazia venerdì 8 gennaio e trovata morta nel terreno vicino al deposito della ditta di movimento terra del marito in via Comunale di San Francesco nella mattinata di domenica scorsa 18 gennaio.

Federica Torzullo uccisa a coltellate: ha ustioni su viso, braccia e torace

Oggi a partire dalle ore 14 il medico legale ha svolto l'autopsia sulla salma di Federica, che domenica scorsa è stata estratta dal terreno dov'era seppellita e trasportata all'obitorio dell'Istituto di Medicina della Sapienza in Piazzale del Verano a Roma. La famiglia Torzullo ha nominato come consulente di parte civile il medico legale Gino Saladini. Dai primi risultati autoptici è emerso che Torzullo è stata uccisa a coltellate, colpita al volto e al collo con una ventina di fendenti. Il medico legale ha inoltre trovato ustioni su viso, braccia e torace.

Carlomagno ha cercato di bruciare e fare a pezzi il cadavere di Federica Torzullo

Secondo quanto emerso in sede d'indagine condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia e coordinate dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia guidata dal procuratore capo Alberto Liguori, il marito di Federica Torzullo, Claudio Agostino Carlomagno, dopo aver ucciso la moglie nella villa di via Costantino 9, avrebbe cercato di bruciare e di fare a pezzi il cadavere prima di seppellirlo.