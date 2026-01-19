Chi è Claudio Carlomagno, il femminicida di Federica Torzullo

Federica Torzullo e Claudio Carlomagno

Claudio Carlomagno il femminicida della moglie Federica Torzullo pare non avesse legami affettivi profondi con il suo territorio. È quanto emerge da una parte del decreto di fermo d'indiziato di delitto per omicidio aggravato, che Fanpage.it ha letto. Ciò che emerge è un rapporto di tipo conflittuale con la famiglia d'origine, ossia con i genitori e nessun amico stretto. Con suo padre, con il quale aveva la Carlomagno Srl e sua madre, l'assessora alla Sicurezza del Comune di Aguillara Sabazia Maria Messenio.

Oggi si è svolto l'interrogatorio di garanzia presso il Tribunale di Civitavecchia, dove l'indagato, assistito dall'avvocato Andrea Miroli, si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati. Carlomagno ieri mattina è stato raggiunto dai carabinieri, portato in caserma e privato della libertà personale. Scortato da diverse auto dell'Arma nel tardo pomeriggio è stato accompagnato nel carcere di Civitavecchia, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Il rapporto conflittuale con i genitori

Claudio Agostino Carlomagno ha quarantuno anni, coetaneo di Torzullo, scomparsa da Anguillara venerdì 8 gennaio scorso e ritrovata morta ieri mattina in un terreno, sede del deposito aziendale del marito in via Comunale di San Francesco. Insieme al padre, come detto, ha una ditta che opera nel settore edile e di movimento terra.

Nel decreto di fermo d'indiziato di delitto la Procura della Repubblica di Civitavecchia, guidata dal procuratore capo Alberto Liguori, ha ritenuto opportuno evidenziare che l'indagato "risulta privo di legami con il suo territorio, posta la dissoluzione dei suoi rapporti e l'alienazione del contesto di vita".

Semplificando, Carlomagno non avrebbe alcun legame affettivo solido che lo trattenga ad Anguillara, che i suoi rapporti personali e familiari si sono deteriorati o interrotti. L'indagato sarebbe dunque distaccato rispetto al suo ambiente di vita abituale.

Nessun amico, usciva di casa per lavoro o sport

Dalle informazioni raccolte dalla Procura in sede d'indagine è emerso che la sfera di vita dell'indagato era caratterizzata dall'assenza di forti legami relazionali, e questo già prima del femminicidio di Torzullo. Dagli atti di indagine è emerso che i suoi unici legami erano con i genitori di Federica, Stefano e Roberta. Il rapporto con i genitori invece era conflittuale.

Al di là del contesto famigliare per quanto riguarda il tempo libero e la sfera sociale non non frequentava amici e non usciva di casa, se non per il lavoro o per fare sport. Come dedotto dagli inquirenti anche questo quadro relazionale rientra nel pericolo di fuga, per il quale è stato disposto il fermo: Carlomagno senza rapporti con i genitori, senza amici e senza lavoro per il sequestro della ditta di famiglia, ritrovato il cadavere di Feredica Torzullo stava per scappare.