Francesca Mandarino morta nell’incidente sulla Tiburtina: denunciata l’amica alla guida dell’auto Denunciata l’amica di Francesca Mandarino, morta a 21 anni in un tragico incidente sulla via Tiburtina a Roma. Si è svegliato dal coma un amico che viaggiava con loro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Francesca Mandarino, durante la sua campagna elettorale studentesca con Sapienza Futura.

Lo schianto con l'altra automobile, lo sbalzo e la carambola contro un muro: così è morta Francesca Mandarino, ventunenne di Cosenza che studiava come fuorisede a Roma, alla Sapienza e che presto avrebbe vissuto la sua prima tornata elettorale da candidata per le elezioni studentesche nelle liste di Sapienza Futura.

Stava rientrando proprio da una cena di associazione, organizzata come momento di svago dalla compagna elettorale quando, in automobile con altri cinque ragazzi, c'è stato il tragico incidente. La ragazza alla guida dell'Opel Mokka, una ventitreenne, è stata denunciata per omicidio stradale dai vigili urbani: si attendono i risultati dell'alcool test.

Francesca Mandarino e il ritorno dalla cena dei candidati alle elezioni universitarie

"Perché? Perché sì! Lo faccio con grande entusiasmo e determinazione", aveva scritto sui social network Francesca Mandarino il giorno prima del terribile incidente per ufficializzare la candidatura alle elezioni studentesche della facoltà di Giurisprudenza, organizzate dal 19 al 22 novembre. Molti i ricordi degli amici, dei colleghi di università e dei compagni di avventura prima dell'appuntamento alle urne: da giorni faceva volantinaggio per promuovere la sua candidatura, sensibilizzando all'importanza del voto, anche in università. Ed è proprio in ateneo, davanti alla facoltà frequentata dalla giovane, che voleva diventare avvocata, che oggi alle 18 è stata organizzata una fiaccolata in suo ricordo.

Un pensiero per lei, oltre che dalle sue conoscenze romane, arriva da un intero comune calabrese: dalla provincia di Cosenza, dove era stata rappresentante d'istituto al liceo, la ventunenne si era trasferito a Roma per continuare gli studi. Per quanto avvenuto, a Mandatoriccio sono stati annullati tutti gli impegni del sindaco Aldo Vincenzo Grispino e per i funerali sarà proclamato lutto cittadino.

Come sta il ragazzo rimasto gravemente ferito nello scontro

Oltre a lei, nell'automobile coinvolta nel tragico incidente sulla Tiburtina, anche altri colleghi di università e associazione. L'incidente è avvenuto nella notte fra venerdì 15 e sabato 16 novembre, dopo una cena in via della Bufalotta. Francesca Mandarino sarebbe arrivata a casa in pochi minuti, poi il terribile scontro in via Tiburtina, dove sarebbe sceso anche un altro degli occupanti dell'automobile, Luigi, rimasto gravemente ferito e da poco uscito dal coma.