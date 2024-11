video suggerito

Francesca morta nello schianto sulla Tiburtina: attesa per i risultati dell'alcol test sulle conducenti Si attendono i risultati dell'alcol test effettuato sulle ragazze alla guida delle auto coinvolte nell'incidente su via Tiburtina nella notte tra sabato e domenica, in cui è morta la 21enne Francesca Mandarino.

A cura di Natascia Grbic

Sono tantissime le persone che in queste ore stanno affollando di commenti i post di Francesca Mandarino, la ragazza di 21 anni morta tragicamente in un incidente su via Tiburtina nella notte tra venerdì e sabato. Amici e familiari increduli per la tragedia che ha strappato la vita alla giovane, che solo quattro giorni fa aveva annunciato la sua candidatura alle elezioni universitarie con la lista Sapienza Futura. E proprio l'associazione ha voluto ricordare la ragazza in un post pubblicato poco fa: "Francesca, la tua voce e il tuo sorriso riecheggeranno per sempre nella nostra Associazione e nell’Università. Siamo vicini alla famiglia e tutti gli amici".

Francesca Mandarino era andata a cena in un ristorante sulla via Bufalotta, alla periferia di Roma, insieme agli altri ragazzi di Sapienza Futura. Dopo aver cenato, lei e altri avevano deciso di proseguire la serata in un locale. Poi, verso le 2 di notte, il ritorno a casa, e il terribile schianto su via Tiburtina, poco prima dell'incrocio con via di Portonaccio. Dentro l'auto, omologata per cinque, viaggiavano in sei: Francesca e un altro ragazzo sono stati sbalzati fuori dalla macchina, e hanno sbattuto violentemente contro l'asfalto. La ragazza, purtroppo, è morta sul colpo: i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarla. Gli altri giovani, nonostante le ferite, non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo i primi accertamenti, la macchina guidata da un'amica di Francesca ha tamponato una Fiat 500 con a bordo tre ragazzi, carambolando poi sull'asfalto. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale di Roma Capitale, che sta indagando per accertare eventuali responsabilità. Al vaglio le condizioni in cui si trovava la ragazza alla guida dell'auto al momento dell'incidente: il sospetto è che la conducente possa aver bevuto prima di mettersi alla guida. Il condizionale però è d'obbligo in questo momento in cui gli accertamenti sono ancora in corso. Da capire anche la velocità alla quale viaggiava l'auto: data la carambola che ha fatto dopo aver tamponato la 500, l'ipotesi è che andasse oltre il limite consentito in quel tratto di strada. I mezzi, come da prassi, sono stati sequestrati.