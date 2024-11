Francesca Mandarino era candidata alle elezioni studentesche: “Diamo il massimo per il nostro futuro”

video suggerito

Francesca Mandarino è morta a 21 anni su via Tiburtina in un drammatico incidente. L'auto su cui viaggiava con cinque coetanei si è scontrata contro un'altra vettura questa notte. Per lei non c'è stato niente da fare. Già impegnata nella rappresentanza studentesca del suo liceo, ora che studiava Giurisprudenza all'Università la Sapienza, aveva scelto di continuare il suo impegno candidandosi con la lista Sapienza Futura come consigliera di facoltà.

"Con grande entusiasmo e determinazione, oggi ufficializzo la mia candidatura. Ora è il momento di dare il massimo per il nostro futuro, non c’è più tempo. – ha scritto nel post con cui presentava la sua scelta – Ogni passo che faremo insieme sarà un passo verso il cambiamento e verso il miglioramento collettivo".

"Sono pronta a mettermi in gioco con voi e per voi! Il mio attivismo è vivo e forte dai tempi delle superiori, quando in rappresentai con orgoglio il mio istituto, adesso sono qui per mettere questa mia esperienza al servizio di tutte le studentesse e gli studenti della mia facoltà. Al fine di agire negli interessi comuni ,e sopratutto, allo scopo di trovare soluzione ai problemi della nostra platea studentesca. Io ci sono, sono scesa in campo per questo, ora ho bisogno di voi, date energia a questo progetto, e insieme saremo la linfa vitale di questo cambiamento", proseguiva. Parole che oggi hanno il sapore di un grande rimpianto per una vita spezzata, piena di energia e di voglia di impegnarsi.

Un messaggio di cordoglio è stato pubblicato dai ragazzi di Sapienza Futura, con cui proprio ieri sera Francesca aveva partecipato a un evento. "Francesca, la tua voce e il tuo sorriso riecheggeranno per sempre nella nostra Associazione e nell’Università. Siamo vicini alla famiglia e tutti gli amici". Un messaggio anche dalla rettrice Antonella Polimeni: "sprimo il cordoglio dell'intera Comunità Sapienza per la tragica scomparsa della nostra Studentessa Francesca. In questo momento di profondo dolore siamo vicini alla famiglia, agli affetti, alle colleghe ed ai colleghi di corso e alle Studentesse e agli Studenti di Sapienza Futura con cui Francesca viveva attivamente la nostra Università. Ancora una volta siamo costretti a piangere l'ennesima giovane vittima di una tragedia stradale, l'ennesimo segnale che servono azioni urgenti di sensibilizzazione e di interventi".