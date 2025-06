video suggerito

Tredicenne morta in incidente sulla Laurentina: l'amica della mamma condannata a due anni e otto mesi Betti Sonsirie ha patteggiato una pena a due anni e otto mesi di reclusione per la morte della figlia 13enne di una sua amica, con la quale era andata a cena.

A cura di Natascia Grbic

Betti Sonsirie con il compagno, morto anche lui in un incidente stradale

Betti Sonsirie, la donna che il 4 novembre 2023 ha causato l'incidente stradale in cui è morta una ragazzina di 13 anni, ha patteggiato una pena a due anni e otto mesi. Sonsirie, che sin da subito si era presa la responsabilità del sinistro, guidava oltre i limiti consentiti in quel tratto di strada su via Laurentina, e aveva un tasso alcolemico tre volte sopra la media. Tornando a casa dopo una cena con un'amica e sua figlia, ha perso il controllo della vettura, urtando con la ruota una rotonda. La macchina si è ribaltata, la 13enne – che non indossava le cinture di sicurezza – è stata sbalzata fuori dall'auto, morendo sul colpo. Nell'impatto è rimasta ferita anche la madre della ragazzina, anch'essa rinviata a giudizio per omicidio stradale. Secondo l'accusa, non avrebbe controllato che la figlia indossasse correttamente le cinture di sicurezza, che avrebbero potuto salvarla.

L'incidente è avvenuto alle 2.30 del 4 novembre 2023, in via Laurentina. Betti Sonsirie e la sua amica erano andate a cena in un ristorante di Ostia, con loro anche la figlia 13enne dell'amica. Al ritorno, la 35enne ha perso il controllo della macchina, urtando con la ruota una rotonda e ribaltandosi con l'auto. All'inizio non si sapeva chi delle due fosse al volante: l'amica era ferita, mentre lei si è presentata il giorno successivo dalle forze dell'ordine per raccontare cosa era accaduto.

Nel 2021, la donna aveva affrontato un'altra tragedia: il suo compagno, Simone Capitani, è rimasto vittima anch'esso di un incidente stradale. L'auto da lui guidata si è ribaltata, ed è morto sul colpo. Due anni dopo, anche Sonsirie rimarrà coinvolta in un incidente simile, provocando la morte della 13enne. Come riportato da Il Corriere della Sera, la donna quella sera aveva un tasso alcolemico nel sangue di 1,43, tre volte superiore alla media. Andava inoltre a una velocità di 90 chilometri orari, molto di sopra al limite consentito in quel tratto di strada.