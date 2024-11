video suggerito

Chi era Noemi Mandarino, la 21enne morta nel terribile incidente di questa notte sulla Tiburtina La vittima del terribile incidente avvenuto nella notte di oggi lungo la via Tiburtina è Noemi Mandarino, una ragazza di 21 anni, studentessa alla Luiss Guido Carli di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

La vittima del drammatico incidente avvenuto nella notte lungo via Tiburtina a Roma è Noemi Mandarino, una ragazza di 21 anni, studentessa alla Luiss Guido Carli di Roma. La giovane è nata in Calabria, ma viveva nella Capitale per motivi legati allo studio. Si trovava a bordo di una Opel Mokka bianca, insieme ad altri cinque coetanei, quando l'automobile si è scontrata con una Fiat 500 lungo la via Tiburtina.

Il terribile incidente nella notte sulla via Tiburtina

Intorno alle due di notte la Mokka, probabilmente a causa della velocità troppo elevata, ha tamponato la Fiat. A causa dell'impatto due passeggeri della prima vettura, seduti sul lato destro, sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Uno di questi era proprio Noemi, seduta sul sedile anteriore lato passeggero. Per lei non c'è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 hanno fatto di tutto per tentare di salvarle la vita, ma la giovane è morta praticamente sul colpo. Un altro ragazzo è stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato in codice rosso al policlinico Tor Vergata, dov'è tuttora ricoverato e la sua prognosi resta riservata. Non sarebbero gravi le condizioni dei tre passeggeri della Fiat 500, anche loro studenti

La studentessa alla guida della Mokka sottoposta ai test anti alcol e anti droga

Alla guida della Mokka c'era un altra giovanissima, una ragazza di 22 anni, sottoposta agli esami di rito per la rilevazione di alcol e sostanze stupefacenti. I risultati dei test non sono ancora stati resi noti. Dei rilievi sul posto, per tentare di ricostruire la dinamica del terribile incidente, si sono occupati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.