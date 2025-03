video suggerito

Terribile incidente sul lavoro a Roma, macchinario si sgancia e colpisce un operaio di 29 anni: è grave Paura per un operaio di 29 anni a Roma dopo che il braccio meccanico di un macchinario si è sganciato all’improvviso e lo ha colpito ad una gamba. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura a Roma, dove un operaio è rimasto gravemente ferito mentre si trovava al lavoro per rifare la facciata di uno dei padiglioni dell'ospedale San Camillo. Trasferito d'urgenza al pronto soccorso, si trova in codice rosso, per accertamenti. Si tratta di un ragazzo di 29 anni di origine gambiana.

Cosa è successo all'operaio di 29 anni

I fatti sarebbero avvenuti nel corso del primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 marzo 2025, quando il ragazzo si trovava al lavoro insieme alla ditta per cui lavora, incaricata, come anticipato, dei lavori di rifacimento della facciata di un padiglione Puddu dell'ospedale San Camillo nell'ambito di alcuni lavori di ristrutturazione previsti dal PNRR. Il ventinovenne, secondo quanto ricostruito fino ad ora, è stato colpito da un componente distaccatosi da una trivella. Sul posto sono arrivati immediatamente i medici presenti nelle vicinanze, assistiti dai rianimatori giunti sul posto. Assistito dal trauma team, il giovane è stato trasportato in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso dello stesso ospedale.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo le prime verifiche, sarebbe stato colpito alla gamba da un braccio meccanico che si è sganciato accidentalmente da un macchinario.

Leggi anche Incidente sul lavoro a Marina di Minturno: gravi tre operai folgorati

Come sta l'operaio di 29 anni rimasto gravemente ferito

L'allarme è scattato immediatamente e il ventinovenne è stato trasportato d'urgenza dalla zona in cui si trovava per lavorare al pronto soccorso del San Camillo, dove medici e infermieri del triage hanno giudicato le ferite riportate alla gamba con un codice rosso, dove si trova ancora adesso per accertamenti. Fortunatamente non rischia la vita, ma ha riportato diverse fratture severe e un trauma toracico, è attualmente in sala operatoria per un intervento ortopedico e verrà ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata.

Sul posto, non appena avvertiti, sono arrivati e intervenuti i vigili del fuoco, operatori del personale Spisal, dell'ispettorato del Lavoro della Asl Roma 3 e i carabinieri della stazione di Monteverde, supportati dalla vigilanza interna, per i sopralluoghi del caso e cercare di ricostruire la vicenda, che resta ancora non ben definita.