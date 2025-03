Terribile incidente a Roma, suv contro auto: pirati della strada fuggono a piedi, grave un finanziere

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Schianto nella mattina di oggi, lunedì 24 marzo 2025 a Roma, in zona Centocelle. La segnalazione del sinistro è arrivata alle ore 7.45 di stamattina circa e sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia di Stato, i caschi bianchi della locale di Roma Capitale e gli operatori del pronto soccorso del 118.

Lo scontro è avvenuto fra un suv, un Range Rover Evoque che si sarebbe schiantato contro una Fiat Panda alla guida della quale si trovava un agente della Guardia di Finanza, come appreso da Fanpage.it. Dopo il terribile impatto è rimasto incastrato nell'automobile, poi è stato trasferito d'urgenza in codice rosso in ospedale.

Incidente a Centocelle: cosa è successo

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente di questa mattina, lunedì 24 marzo 2025, fra il suv Range Rover Evoque e la Fiat Panda. Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato le due automobili ancora nel tratto in cui si sono scontrate, fra via di Centocelle e via Casilina 648. Al volante dell'utilitaria, incastrato fra i detriti dell'automobile, c'era il finanziere. A bordo dell'altra, invece, non c'era nessuno: probabilmente la persona alla guida e gli eventuali passeggeri sono fuggiti prima dell'arrivo dei soccorsi.

Come sta il finanziere rimasto incastrato nell'automobile

Sul posto, come anticipato, sono arrivati gli agenti della polizia di Stato delle Volanti, del commissariato Celio e di quello di Torpignattara. Oltre a loro anche i caschi bianchi della polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino, ancora sul posto per gestire la viabilità della zona, e gli operatori del personale sanitario del pronto soccorso del 118. Sono stati questi ultimi a trasportare d'urgenza, a bordo dell'ambulanza, il finanziere in ospedale dove, le gravi ferite riportate nello scontro sono state giudicate con un codice rosso.

Sul luogo dello schianto, inoltre, sono arrivati anche altri agenti della Guardia di Finanza per recuperare l'arma e il caricatore del finanziere rimasto ferito dello scontro, che si trovavano ancora a bordo della Fiat Panda.