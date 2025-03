video suggerito

Incidente in via Ardeatina, 20enne alla guida di un'auto travolge una donna: morta sul colpo Per la donna, investita questa mattina verso le 6.30, non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Indagini della Polizia Locale in corso.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente questa mattina a Roma, in via Ardeatina. Un ragazzo alla guida di una Ford Fiesta ha investito verso le 6.30 una donna di 56 anni: il sinistro è avvenuto al chilometro 10.500, la signora è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale del IX gruppo Eur per i rilievi del caso. Al momento la dinamica è ancora in fase di accertamento. Il ragazzo è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici di rito, da prassi nel caso di incidenti stradali soprattutto di tale gravità. Il veicolo è stato sequestrato.

Quale sia la dinamica e come mai il ragazzo abbia investito la donna, in questo momento non è ancora chiaro. Da capire se la 56enne stesse attraversando o camminando a bordo strada, ma soprattutto come abbia fatto il ragazzo alla guida della Ford Fiesta a non vederla. Il giovane non ha riportato ferite, anche se è stato trovato in forte stato di shock per quanto era appena accaduto. Si è fermato a prestare soccorso e dare l'allarme, ma per la donna non c'è stato nulla da fare, e nonostante il tempestivo intervento, il 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Molto probabilmente il giovane sarà indagato per omicidio stradale.

L'identità della donna deceduta non è stata ancora resa nota. Si tratta di una signora di origine rumena di 56 anni, che forse abitava o lavorava in zona. Gli agenti della Polizia Locale ascolteranno il 20enne che l'ha investita in modo da sapere la sua versione di quanto accaduto e ascolteranno eventuali testimoni, oltre a visionare – nel caso fossero presenti – le telecamere di sorveglianza presenti nella zona.