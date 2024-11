Grave incidente nella notte sulla Tiburtina a Roma: morta Noemi, 21 anni, grave un altro studente

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Gravissimo incidente sulla via Tiburtina a Roma. Stando a quanto si apprende, una Opel Mokka bianca con a bordo sei studenti universitari fuori sede ha tamponato una Fiat 500 a causa dell'alta velocità. Dopo lo schianto con il guard rail due passeggeri seduti sul ladro destro sono stati sbalzati fuori dal veicolo. Noemi M., 21 anni, è morta praticamente sul colpo. Un altro è stato trasportato in gravi condizioni e in codice rosso al policlinico di Roma Tor Vergata.

Alla guida della Opel c'era una ragazza di 24 anni, attualmente sottoposta agli esami tossicologiche e all'alcol test. Non sembrano destare preoccupazione, invece, le condizioni dei tre passeggeri a bordo dell'auto tamponata.

Sul posto sono arrivate diverse vetture della polizia locale di Roma Capitale, che hanno deciso di chiudere temporaneamente la strada per consentire i soccorsi, eseguire i rilievi del caso e mettere in sicurezza la carreggiata. Sul luogo dell'incidente autopattuglie dei gruppi Sapienza, Tiburtino, Monte Mario, Prati e Gpit, ma anche la polizia mortuaria e ii vigili del fuoco.

"Esprimiamo cordoglio per l'ennesima giovane vita stroncata sulle strade romane ed apprezziamo gli sforzi profusi dal Conando Generale del Corpo per far si che i poliziotti Locali lavorano in Sicurezza, in attesa di protocolli operativi. Le strade romane continuano purtroppo a mietere vittime e devono essere considerate come luoghi di lavoro a rischio. Dalle campagne di sensibilizzazione, alla presenza di agenti nelle strade con autovelox ed etilometri, gli sforzi non sembrano essere ancora sufficienti per fermare le stragi. Occorre aumentare i controlli, colmando la pianta organica del Corpo di Polizia Cittadino delle 2500 unitá che da troppi anni mancano all'appello", ha dichiarato in una nota il Segretario Romano del SULPL Marco Milani.