Trevignano, un'incongruenza dai test: ora il sangue sulla statua è di Gisella, ma nel 2016 non era umano Ci sono incongruenze sui test sulla statuetta 'lacrimante' della Madonna di Trevignano Romano di Gisella Cardia. Il perito Giardina illustrerà a luglio la superperizia in Tribunale. I risultati degli esami del 2024 e del 2016 non combaciano tra loro.

A cura di Alessia Rabbai

Ci sono aspetti ancora da chiarire sulla statuetta della Madonna ‘lacrimante' di Trevignano Romano. Tra questi i risultati dei due esami fatti nel 2024 e nel 2016 non combaciano tra loro. Se dagli accertamenti recenti del perito Emiliano Giardina nominato dalla gip è emerso che il DNA trovato sulla statuetta e sul quadro di Cristo è di Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, in quelli eseguiti dal Ris dei carabinieri nove anni fa risulta che il sangue non è umano.

È quanto si legge nella superperizia fatta a dicembre scorso nel Laboratorio di Genetica Forense dell'Università di Roma Tor Vergata in sede d'incidente probatorio. La domanda sorge spontanea: com'è possibile che sugli stessi oggetti analizzati a distanza di anni i risultati siano diversi? A spiegare i vari punti ancora poco chiari sarà Giardina stesso, quando illustrerà la superperizia al Tribunale di Civitavecchia. L'udienza ha già subito diversi rinvii, per un motivo o per un altro, la nuova data è fissata in calendario per il 10 luglio prossimo alle ore 10.

Gli esami del 2016 sulla staua sono attendibili

Il perito Giardina, rispondendo ai quesiti posti dalla gip Vittoria Sodani nell'ambito dell'inchiesta per truffa in concorso a carico dei coniugi Cardia, ha fatto alcune osservazioni anche sugli esami del Ris sulla statua e sul quadro. Nelle conclusioni dell'elaborato peritale, che Fanpage.it ha letto, dalle analisi fatte sia sui campioni prelevati dai coniugi Cardia che dai carabinieri le presunte tracce ematiche non risultano sangue umano. Giardina ha definito attendibili i risultati della relazione tecnica del 21 settembre 2016, in quanto sostiene che l'attività sia stata svolta secondo le corrette procedure dell'epoca in cui sono state fatte le analisi, rispettando i protocolli e la catena di custodia dei reperti.

Le ipotesi sul ‘sangue' della statua di Gisella Cardia

La storia delle apparizioni giudicate dalla Chiesa cattolica false e della statuetta ‘lacrimante' della Madonna suscita da anni curiosità, specialmente da quando è venuto a galla il passato siciliano di Scarpulla, coinvolta in una vicenda di bancarotta e quando il suo nome e quello del marito Gianni sono finiti nel registro degli indagati per un presunto giro di donazioni dei fedeli. Sono varie le ipotesi fatte negli anni sulla natura del sangue ‘pianto' dalla statuetta di Gisella e presente sul quadro di Cristo. In un primo momento era emerso sulla stampa locale che il sangue fosse il suo, un giornalista Mediaset era invece convinto che si trattasse di sangue di maiale.